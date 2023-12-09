Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Удинезе», 15-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря 2023, в 22:45 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Интер»: Зоммер, Ачерби, Аугусто, Дармиан, Куадрадо, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Тюрам, Мартинес.
Главный тренер: Симоне Индзаги
«Удинезе»: Сильвестри, Феррейра, Перес, Кабаселе, Эбоселе, Соуза, Самарджич, Пайро, Земура, Саксесс, Товен.
Главный тренер: Андреа Соттиль
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Удинезе»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»