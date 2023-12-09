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  • «Интер» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023

«Интер» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023

9 декабря 2023, 11:32

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Удинезе», 15-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря 2023, в 22:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Интер»: Зоммер, Ачерби, Аугусто, Дармиан, Куадрадо, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Тюрам, Мартинес.

Главный тренер: Симоне Индзаги

«Удинезе»: Сильвестри, Феррейра, Перес, Кабаселе, Эбоселе, Соуза, Самарджич, Пайро, Земура, Саксесс, Товен.

Главный тренер: Андреа Соттиль

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Удинезе»

Интер-Удинезе смотреть онлайн 9 декабря

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Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Удинезе Интер
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