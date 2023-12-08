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    Тикнизян раскрыл условие для трансфера в «Вердер»

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян сообщил, что разговаривал с представителями «Вердера».

    «Думаю, я имею право уже об этом говорить. У меня состоялась видеоконференция в конце лета с представителями «Вердера». Они мне озвучили это условие, что надо учить немецкий язык, потому что для них это приоритет», – сказал Тикнизян.

    • Немцы предлагали за Тикнизяна 4 миллиона евро.
    • Футболист выступает за сборную Армении.
    • Наир – воспитанник ЦСКА.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5404

      Бомбардиръ 36 минут назад

      А для басков сейчас приоритет, чтобы Захарян выучил какой-то баскский язык.
      И чего тут зазнались гейропейцы.

      0
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      Рейтинг: +518

      Bez Imeni > Бомбардиръ 16 минут назад

      чё несёшь...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5404

      Бомбардиръ > Bez Imeni 4 минуты назад

      https://bombardir.ru/news/715891-trener-sosedada-dal-vazhnyy-sovet-zaharyanu-ya-ochen-nastaivayu

      0
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      Рейтинг: +1355

      Цугундeр 1 час назад

      Ути.. Так там ещё две проблемы. Земляк президента и мама-русская. Ещё и с Дзюбой обнимался. Не , не абгемахт ,на хер..

      3
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      Рейтинг: +3868

      FRZZ > Цугундeр 15 минут назад

      Земляк какого президента?

      0
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