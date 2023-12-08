Тикнизян раскрыл условие для трансфера в «Вердер»

А для басков сейчас приоритет, чтобы Захарян выучил какой-то баскский язык.
И чего тут зазнались гейропейцы.
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян сообщил, что разговаривал с представителями «Вердера».
«Думаю, я имею право уже об этом говорить. У меня состоялась видеоконференция в конце лета с представителями «Вердера». Они мне озвучили это условие, что надо учить немецкий язык, потому что для них это приоритет», – сказал Тикнизян.
- Немцы предлагали за Тикнизяна 4 миллиона евро.
- Футболист выступает за сборную Армении.
- Наир – воспитанник ЦСКА.