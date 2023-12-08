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    Радимов сделал предположение о сроках увольнения Абаскаля

    Экс-полузащитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России Владислав Радимов считает, что матч «Спартака» с «Крыльями Советов» в 18-м туре РПЛ станет последним для Гильермо Абаскаля во главе столичной команды.

    «Спартак» сейчас ниже «Крыльев». На самарцев ничего не давит. Они поняли, что могут ждать сами от себя и уверенные едут к «Спартаку». Дал бы больше процентов на то, что «Крылья» не проиграют. Не знаю, как «Спартаку» придется играть. С одной стороны, надо набирать три очка, но, если ты раскроешься, «Крылья» тебя уничтожат, как это было в первом круге.

    Не сомневаюсь, что Абаскаля в следующем году уже не будет, это последний матч, который он проведет даже не на скамейке. Он сам к этому шел, результата нет плюс дисквалификация. Думаю, что будет новый тренер, к гадалке не ходи», – сказал Радимов.

    • «Спартак» занимает в РПЛ седьмое место после 17 туров с 27 очками.
    • Встреча «Спартак» – «Крылья Советов» состоится в субботу, 9 декабря, и начнется в 14:00 мск.
    • Абаскаль пропустит игру из-за дисквалификации.

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    Источник: «Матч ТВ»

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