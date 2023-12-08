Радимов сделал предположение о сроках увольнения Абаскаля

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Экс-полузащитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России Владислав Радимов считает, что матч «Спартака» с «Крыльями Советов» в 18-м туре РПЛ станет последним для Гильермо Абаскаля во главе столичной команды.
«Спартак» сейчас ниже «Крыльев». На самарцев ничего не давит. Они поняли, что могут ждать сами от себя и уверенные едут к «Спартаку». Дал бы больше процентов на то, что «Крылья» не проиграют. Не знаю, как «Спартаку» придется играть. С одной стороны, надо набирать три очка, но, если ты раскроешься, «Крылья» тебя уничтожат, как это было в первом круге.
Не сомневаюсь, что Абаскаля в следующем году уже не будет, это последний матч, который он проведет даже не на скамейке. Он сам к этому шел, результата нет плюс дисквалификация. Думаю, что будет новый тренер, к гадалке не ходи», – сказал Радимов.
- «Спартак» занимает в РПЛ седьмое место после 17 туров с 27 очками.
- Встреча «Спартак» – «Крылья Советов» состоится в субботу, 9 декабря, и начнется в 14:00 мск.
- Абаскаль пропустит игру из-за дисквалификации.