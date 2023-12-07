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  • Экс-капитан «Рубина» сформулировал цель сериала «Слово пацана»

Экс-капитан «Рубина» сформулировал цель сериала «Слово пацана»

7 декабря 2023, 12:57
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Бывший капитан «Рубина» Сергей Харламов рассказал, какую пользу может принести нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Слышал, что сериал сильно повлиял на казанскую молодeжь. Что эту тему подхватили и уже чуть ли не пытаются возродить. Если они действительно стремятся этому ужасу подражать, конечно, это плохо.

С другой стороны, это история и от неe никуда не денешься. Мы же не можем выкинуть историю революции, какой бы страшной она ни была и как бы ни перевернула историю самой большой страны мира.

«Даeшь экспроприацию!» – это же был ужас. То есть я прихожу к вам домой и выгоняю вас из вашей же квартиры: теперь здесь будем жить мы и ещe 20 человек. В моeм понимании это катастрофа, но от неe открещиваться нельзя.

Это было в жизни страны. Как и вся эта история из 1980-х. Поэтому даже хорошо, что еe вспомнили и показали. Я расцениваю «Слово пацана» как фильм-предупреждение: этого нельзя допускать.

Как отец я ужасно переживаю за своих детей и ни в коем случае не желаю, чтобы в их жизни было что-то подобное. Я через всe это дело прошeл, и достаточно меня одного», – заявил Харламов.

  • Сериал Жоры Крыжовникова на этой неделе входил в топ-5 лучших на «Кинопоиске».
  • Власти Татарстана призвали запретить сериал из-за романтизации преступности.
  • Он состоит из 8 эпизодов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин Харламов Сергей
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1701948623
Зачем столько внимание второсортной фигне?
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