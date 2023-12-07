Экс-капитан «Рубина» сформулировал цель сериала «Слово пацана»

Бывший капитан «Рубина» Сергей Харламов рассказал, какую пользу может принести нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Слышал, что сериал сильно повлиял на казанскую молодeжь. Что эту тему подхватили и уже чуть ли не пытаются возродить. Если они действительно стремятся этому ужасу подражать, конечно, это плохо.

С другой стороны, это история и от неe никуда не денешься. Мы же не можем выкинуть историю революции, какой бы страшной она ни была и как бы ни перевернула историю самой большой страны мира.

«Даeшь экспроприацию!» – это же был ужас. То есть я прихожу к вам домой и выгоняю вас из вашей же квартиры: теперь здесь будем жить мы и ещe 20 человек. В моeм понимании это катастрофа, но от неe открещиваться нельзя.

Это было в жизни страны. Как и вся эта история из 1980-х. Поэтому даже хорошо, что еe вспомнили и показали. Я расцениваю «Слово пацана» как фильм-предупреждение: этого нельзя допускать.

Как отец я ужасно переживаю за своих детей и ни в коем случае не желаю, чтобы в их жизни было что-то подобное. Я через всe это дело прошeл, и достаточно меня одного», – заявил Харламов.