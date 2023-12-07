Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Экс-капитан «Рубина» сформулировал цель сериала «Слово пацана»

    Экс-капитан «Рубина» сформулировал цель сериала «Слово пацана»

    Бывший капитан «Рубина» Сергей Харламов рассказал, какую пользу может принести нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

    «Слышал, что сериал сильно повлиял на казанскую молодeжь. Что эту тему подхватили и уже чуть ли не пытаются возродить. Если они действительно стремятся этому ужасу подражать, конечно, это плохо.

    С другой стороны, это история и от неe никуда не денешься. Мы же не можем выкинуть историю революции, какой бы страшной она ни была и как бы ни перевернула историю самой большой страны мира.

    «Даeшь экспроприацию!» – это же был ужас. То есть я прихожу к вам домой и выгоняю вас из вашей же квартиры: теперь здесь будем жить мы и ещe 20 человек. В моeм понимании это катастрофа, но от неe открещиваться нельзя.

    Это было в жизни страны. Как и вся эта история из 1980-х. Поэтому даже хорошо, что еe вспомнили и показали. Я расцениваю «Слово пацана» как фильм-предупреждение: этого нельзя допускать.

    Как отец я ужасно переживаю за своих детей и ни в коем случае не желаю, чтобы в их жизни было что-то подобное. Я через всe это дело прошeл, и достаточно меня одного», – заявил Харламов.

    • Сериал Жоры Крыжовникова на этой неделе входил в топ-5 лучших на «Кинопоиске».
    • Власти Татарстана призвали запретить сериал из-за романтизации преступности.
    • Он состоит из 8 эпизодов.

    Новости по теме
    Форвард «Рубина» рассказал о голодном детстве в Гане
    «Рубин» сыграл с «Динамо» в несогласованной форме из-за суеверий Рахимова
    Форвард «Рубина» рассказал о работе с Марадоной 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+