Президент ФИФА: «Жду Месси еще на трех чемпионатах мира»

Президент ФИФА Джанни Инфантино хочет, чтобы Лионель Месси играл как минимум до 2034 года.

– Ожидаете ли вы, что Месси сыграет на ЧМ-2026?

– И на следующем чемпионате, и в 2030-м, и в 2034-м. По его желанию.