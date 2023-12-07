Президент ФИФА: «Жду Месси еще на трех чемпионатах мира»

Правильно! Надо вообще его будет муфицировать и как трофей передавать новым чемпионам! А если серьёзно, что за маразм? Я понимаю что арабы в него вложили кучу денег, но есть какой то предел...?
Президент ФИФА Джанни Инфантино хочет, чтобы Лионель Месси играл как минимум до 2034 года.
– Ожидаете ли вы, что Месси сыграет на ЧМ-2026?
– И на следующем чемпионате, и в 2030-м, и в 2034-м. По его желанию.
- Сейчас Месси 36 лет.
- В декабре 2022 года он впервые стал чемпионом мира.
- Лео – 8-кратный обладатель «Золотого мяча».