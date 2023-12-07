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    Президент ФИФА: «Жду Месси еще на трех чемпионатах мира»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино хочет, чтобы Лионель Месси играл как минимум до 2034 года.

    – Ожидаете ли вы, что Месси сыграет на ЧМ-2026?

    – И на следующем чемпионате, и в 2030-м, и в 2034-м. По его желанию.

    • Сейчас Месси 36 лет.
    • В декабре 2022 года он впервые стал чемпионом мира.
    • Лео – 8-кратный обладатель «Золотого мяча».

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    Источник: TyC Sports

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    Сегодня, 12:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +430

      гууд 28 минут назад

      Правильно! Надо вообще его будет муфицировать и как трофей передавать новым чемпионам! А если серьёзно, что за маразм? Я понимаю что арабы в него вложили кучу денег, но есть какой то предел...?

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      Рейтинг: +1089

      Mirak92 1 час назад

      на пяти

      0
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