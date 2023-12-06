Футболисты «Ахмата» получили премиальные за победу над «Спартаком»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил, вознаградил ли клуб игроков по итогам матча со «Спартаком».

Грозненцы дома победили со счетом 2:1 в 17-м туре РПЛ.

«За победу над «Спартаком» никаких дополнительных премиальных не положено. У нас есть регламент, в котором прописаны премиальные за домашнюю и выездную победу.

Это не зависит от соперника – будь то «Спартак» или «Зенит». Были обычные премиальные за каждую победу», – сказал Айдамиров.

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