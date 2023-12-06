Канчельскис сказал, чем нужно заниматься Слуцкому

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос, считает ли он Россию футбольной страной.

«Считаю ли я Россию футбольной страной? Мне интересно, а кто считает наоборот? Слуцкий? Потому что он в футбол не играл. Он видел футбол по телевизору или в Playstation играл.

Если мы нефутбольная страна, зачем нам тогда чемпионат России? Занимались бы другими видами спорта тогда. Как говорил сам Слуцкий, он лазил по деревьям и ловил кошек. Ему надо дальше лазить по деревьям и кошек ловить. Вот и все.

Ему за счастье повезло, что он работал в ЦСКА и в сборной России. Неэтично считать Россию нефутбольной страной. Нефутбольные люди были, есть и ими останутся.

Я говорю то, что есть: если оно белое, значит, белое. Я не собираюсь переобуваться, как это делают многие у нас – футболисты и журналисты. Говорю то, что вижу. Переобуваться – не мое. У нас многие игроки, начиная с 90-х, быстро переобуваются. Надо отвечать за свои слова, если сказал что-то», – сказал Канчельскис.