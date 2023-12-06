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Канчельскис сказал, чем нужно заниматься Слуцкому

6 декабря 2023, 11:20
3

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос, считает ли он Россию футбольной страной.

«Считаю ли я Россию футбольной страной? Мне интересно, а кто считает наоборот? Слуцкий? Потому что он в футбол не играл. Он видел футбол по телевизору или в Playstation играл.

Если мы нефутбольная страна, зачем нам тогда чемпионат России? Занимались бы другими видами спорта тогда. Как говорил сам Слуцкий, он лазил по деревьям и ловил кошек. Ему надо дальше лазить по деревьям и кошек ловить. Вот и все.

Ему за счастье повезло, что он работал в ЦСКА и в сборной России. Неэтично считать Россию нефутбольной страной. Нефутбольные люди были, есть и ими останутся.

Я говорю то, что есть: если оно белое, значит, белое. Я не собираюсь переобуваться, как это делают многие у нас – футболисты и журналисты. Говорю то, что вижу. Переобуваться – не мое. У нас многие игроки, начиная с 90-х, быстро переобуваются. Надо отвечать за свои слова, если сказал что-то», – сказал Канчельскис.

  • Леонид Слуцкий ведет YouTube-шоу «Ну, так нельзя, ###» вместе с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.
  • Последним клубом, в котором он работал был «Рубин». Бывший главный тренер сборной России покинул его в ноябре 2022 года.
  • Канчельскис с июля по ноябрь работал генеральным директором казахстанского «Тобола», после чего заявил о незаконном увольнении из клуба.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид Канчельскис Андрей
Комментарии (3)
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eugen-han
1701851953
В точку, всё верно сказано именно про Слуцкого.
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Эном айс
1701854242
Ещё один "игрок в футбол " . Блогер Тобольского централа.
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bashnat013
1701861872
Советовать будешь после того как станешь таким известным и успешным в футболе ,но думаю вряд-ли быстрее подружкой Мостового
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