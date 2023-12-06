Канчельскис сказал, чем нужно заниматься Слуцкому

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос, считает ли он Россию футбольной страной.
«Считаю ли я Россию футбольной страной? Мне интересно, а кто считает наоборот? Слуцкий? Потому что он в футбол не играл. Он видел футбол по телевизору или в Playstation играл.
Если мы нефутбольная страна, зачем нам тогда чемпионат России? Занимались бы другими видами спорта тогда. Как говорил сам Слуцкий, он лазил по деревьям и ловил кошек. Ему надо дальше лазить по деревьям и кошек ловить. Вот и все.
Ему за счастье повезло, что он работал в ЦСКА и в сборной России. Неэтично считать Россию нефутбольной страной. Нефутбольные люди были, есть и ими останутся.
Я говорю то, что есть: если оно белое, значит, белое. Я не собираюсь переобуваться, как это делают многие у нас – футболисты и журналисты. Говорю то, что вижу. Переобуваться – не мое. У нас многие игроки, начиная с 90-х, быстро переобуваются. Надо отвечать за свои слова, если сказал что-то», – сказал Канчельскис.
- Леонид Слуцкий ведет YouTube-шоу «Ну, так нельзя, ###» вместе с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.
- Последним клубом, в котором он работал был «Рубин». Бывший главный тренер сборной России покинул его в ноябре 2022 года.
- Канчельскис с июля по ноябрь работал генеральным директором казахстанского «Тобола», после чего заявил о незаконном увольнении из клуба.