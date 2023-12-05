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Непомнящий призвал к реформе российского футбола

5 декабря 2023, 21:50
7

Бывший тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий призвал российский футбол к реформе.

«Всегда в России так, что когда начинается зима, то для всех неожиданность, что выпадает снег. Я – сторонник старой системы «весна-осень» и хотел бы еe возвращения. У меня несколько аргументов.

Первое – очень сожалею, что мы летом практически не играем. У кого-то дачный сезон, для кого-то слишком жарко. Я с этим не согласен. Комфортные условия для игры и для болельщиков. Сейчас Fan ID – один из тормозов, а второй – его величество мороз. Болельщики не хотят приходить и страдать на стадионе.

Ещe один важный фактор, ведь футбол – это бизнес и на нeм нужно стремиться зарабатывать. А как на нeм зарабатывать, если на стадион не приходит народ? Нужно бороться за болельщика, а он приходит в комфорт. Если мы хотим, чтобы к нам приезжало больше качественных легионеров, то они чаще готовы приезжать в комфортные условия», – сказал Непомнящий.

  • В минувшем туре РПЛ 2 матча состоялись на снегу.
  • Стоял вопрос о переносе 18-го тура.
  • В субботу, 9 декабря, в Москве ожидаются морозы ниже 10 градусов, что ставит под угрозу проведение матча «Спартак»«Крылья Советов».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Непомнящий Валерий
Комментарии (7)
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Иван Петров 1986
1701804908
Все ждут отмашки сверху.
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Вомбат
1701807483
Фан-уйди был введен по инициативе властей, так что его не отменят. А вот календарь осень-весна был введен снизу в результате деятельности г-на Гинера. Его отменить вполне реально. Надеюсь, уже 2025 год будет нормальным футбольным сезоном. С игрой летом, а не в декабре и не в начале марта.
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evgevg13
1701836106
Только ленивый не высказался о дерьмовой осень-весна. Но чинуши без одобрения сверху палец о палец не ударят.
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sined1951
1701877091
Переход на весна-осень ничего не даст, положительного результата не будет. Это давало результат в Советском Союзе, а сейчас времена изменились. Во-первых, только потеплеет и народ потянется в путешествия за границу. В СССР за границу не выпускали. Во-вторых, начнется активный дачный сезон и многим будет не до футбола.
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