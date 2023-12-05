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    Непомнящий призвал к реформе российского футбола

    Бывший тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий призвал российский футбол к реформе.

    «Всегда в России так, что когда начинается зима, то для всех неожиданность, что выпадает снег. Я – сторонник старой системы «весна-осень» и хотел бы еe возвращения. У меня несколько аргументов.

    Первое – очень сожалею, что мы летом практически не играем. У кого-то дачный сезон, для кого-то слишком жарко. Я с этим не согласен. Комфортные условия для игры и для болельщиков. Сейчас Fan ID – один из тормозов, а второй – его величество мороз. Болельщики не хотят приходить и страдать на стадионе.

    Ещe один важный фактор, ведь футбол – это бизнес и на нeм нужно стремиться зарабатывать. А как на нeм зарабатывать, если на стадион не приходит народ? Нужно бороться за болельщика, а он приходит в комфорт. Если мы хотим, чтобы к нам приезжало больше качественных легионеров, то они чаще готовы приезжать в комфортные условия», – сказал Непомнящий.

    • В минувшем туре РПЛ 2 матча состоялись на снегу.
    • Стоял вопрос о переносе 18-го тура.
    • В субботу, 9 декабря, в Москве ожидаются морозы ниже 10 градусов, что ставит под угрозу проведение матча «Спартак»«Крылья Советов».

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    Источник: Metaratings

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    05.12.2023 21:50
    Комментарии5
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      Рейтинг: +13630

      Вомбат 2 часа назад

      Фан-уйди был введен по инициативе властей, так что его не отменят. А вот календарь осень-весна был введен снизу в результате деятельности г-на Гинера. Его отменить вполне реально. Надеюсь, уже 2025 год будет нормальным футбольным сезоном. С игрой летом, а не в декабре и не в начале марта.

      0
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      Рейтинг: +4863

      Иван Петров 1986 3 часа назад

      Все ждут отмашки сверху.

      0
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      Рейтинг: +3233

      Suvorov71 3 часа назад

      Да все все понимают, но есть ПРОМКВАС, у помойных стадион с крышей вот они и думали, что все кубки гейропы закупят, ан нет, там их натягивают, вот все зависит от ПРОМКВАСА, он даст добро и сразу будем играть весна-осень

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      Рейтинг: +771

      Alemann > Suvorov71 3 часа назад

      Бедному Лукойлу на арену с крышей никак не заработать. Убейся, свинорылый, чушь несешь.

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      Рейтинг: +6944

      fakeid > Suvorov71 2 часа назад

      твоё ДЦП такое ДЦП

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