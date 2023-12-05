Непомнящий призвал к реформе российского футбола

Бывший тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий призвал российский футбол к реформе.

«Всегда в России так, что когда начинается зима, то для всех неожиданность, что выпадает снег. Я – сторонник старой системы «весна-осень» и хотел бы еe возвращения. У меня несколько аргументов.

Первое – очень сожалею, что мы летом практически не играем. У кого-то дачный сезон, для кого-то слишком жарко. Я с этим не согласен. Комфортные условия для игры и для болельщиков. Сейчас Fan ID – один из тормозов, а второй – его величество мороз. Болельщики не хотят приходить и страдать на стадионе.

Ещe один важный фактор, ведь футбол – это бизнес и на нeм нужно стремиться зарабатывать. А как на нeм зарабатывать, если на стадион не приходит народ? Нужно бороться за болельщика, а он приходит в комфорт. Если мы хотим, чтобы к нам приезжало больше качественных легионеров, то они чаще готовы приезжать в комфортные условия», – сказал Непомнящий.