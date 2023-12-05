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    Созданный Джикией и Соболевым медийный клуб закрыт

    Один из руководителей медийного клуба «Бей Беги» Ираклий Саная сообщил о закрытии проекта.

    • Клуб был создан в прошлом году игроками «Спартака» Георгием Джикией и Александром Соболевым.

    «Бей Беги» закрыт. Будет полный ребрендинг. Возможно, с частичной сменой руководства.

    Считаю, что «Бей Беги» был прикольный проект в начале, середине, но под конец скисли. Команде нужна перезагрузка», – сказал Саная.

    • «Бей Беги» поучаствовал в 3 сезонах Медиалиги.
    • Трофеев в медиафутболе команда не выиграла.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    05.12.2023 19:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +315

      Купа Купыч 3 часа назад

      Херней занимаются, поэтому и Спартак в жопе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1371

      qawzsexdr 4 часа назад

      Наигрались

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +85

      WE ARE FOR PETER 5 часов назад

      И пекарню Заремы закрыть) без печенек судьи обойдутся

      1
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