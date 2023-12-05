Созданный Джикией и Соболевым медийный клуб закрыт

Один из руководителей медийного клуба «Бей Беги» Ираклий Саная сообщил о закрытии проекта.
- Клуб был создан в прошлом году игроками «Спартака» Георгием Джикией и Александром Соболевым.
«Бей Беги» закрыт. Будет полный ребрендинг. Возможно, с частичной сменой руководства.
Считаю, что «Бей Беги» был прикольный проект в начале, середине, но под конец скисли. Команде нужна перезагрузка», – сказал Саная.
- «Бей Беги» поучаствовал в 3 сезонах Медиалиги.
- Трофеев в медиафутболе команда не выиграла.
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого