Семья Ренана начала переезд в Бразилию

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Защитник «Зенита» Роберт Ренан приближается к трансферу в «Коринтианс». Это будет аренда.
Как написал в твиттере журналист Луисс Фабиани, семья Ренана запустила процесс возвращения на родину с бытовой точки зрения.
- 20-летний Ренан в нынешнем сезоне провел за петербуржцев 8 матчей.
- Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года.
- Ренан в «Зените» год.
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