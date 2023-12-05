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    Семья Ренана начала переезд в Бразилию

    Защитник «Зенита» Роберт Ренан приближается к трансферу в «Коринтианс». Это будет аренда.

    Как написал в твиттере журналист Луисс Фабиани, семья Ренана запустила процесс возвращения на родину с бытовой точки зрения.

    • 20-летний Ренан в нынешнем сезоне провел за петербуржцев 8 матчей.
    • Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года.
    • Ренан в «Зените» год.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.12.2023 19:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +660

      Napaleon Banapart 5 часов назад

      Собирают заказанный морской контейнер... Два ковра печь микроволновая набор ножей балалайка тапки комнатные 5 пар...Штаны БЕЛЫЕ......

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3233

      Suvorov71 6 часов назад

      Отъезжает сегодня вечерней лошадью, все помойные пойдут на проводы, вот горе у помойных

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