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    Ренан близок к уходу из «Зенита» в бразильский клуб

    «Зенит» ведет переговоры с «Коринтиансом» о зимнем трансфере защитника Роберта Ренана. Об этом сообщил в твиттере журналист Педро Рамиро.

    Клубы близки к договоренности.

    Не исключено, что переход в «Коринтиансом» станет «мостом» для Ренана в Европу, поскольку перевести деньги в Россию за игрока проблематично из-за санкций.

    • 20-летний Ренан в нынешнем сезоне провел за петербуржцев 8 матчей.
    • Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года.
    • Ренан в «Зените» год.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.12.2023 17:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6731

      Питерский князь 6 часов назад

      Да куйня это все, 1 год точно у нас еще будет.
      Прям удивляюсь, почему его после первой игры за 70 не продали?
      :))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20881

      ilichkadr 7 часов назад

      Многова-то Ренану бонусов надавали, дифирамб напели, вот и не выдержал парниша.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8153

      Semenycch 7 часов назад

      Не нужно торопиться. Парень очень талантливый, только не готовый еще играть тактически. Футбольная мудрость приходит со временем. И Игнашевич и Ломбертс в его возрасте играли хуже!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3233

      Suvorov71 7 часов назад

      Когда же он удет, ну прям ценнейший кадр, без него помойка пропадет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6031

      ПалкоВводецъ (returned) 8 часов назад

      Ленивым стал этот косячник. Гыгыгы

      1
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