Ренан близок к уходу из «Зенита» в бразильский клуб

«Зенит» ведет переговоры с «Коринтиансом» о зимнем трансфере защитника Роберта Ренана. Об этом сообщил в твиттере журналист Педро Рамиро.

Клубы близки к договоренности.

Не исключено, что переход в «Коринтиансом» станет «мостом» для Ренана в Европу, поскольку перевести деньги в Россию за игрока проблематично из-за санкций.