Ренан близок к уходу из «Зенита» в бразильский клуб

Да куйня это все, 1 год точно у нас еще будет.
Прям удивляюсь, почему его после первой игры за 70 не продали?
:))))
«Зенит» ведет переговоры с «Коринтиансом» о зимнем трансфере защитника Роберта Ренана. Об этом сообщил в твиттере журналист Педро Рамиро.
Клубы близки к договоренности.
Не исключено, что переход в «Коринтиансом» станет «мостом» для Ренана в Европу, поскольку перевести деньги в Россию за игрока проблематично из-за санкций.
- 20-летний Ренан в нынешнем сезоне провел за петербуржцев 8 матчей.
- Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года.
- Ренан в «Зените» год.