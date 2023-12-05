Тюкавин рассказал, за каким иностранным игроком следил в детстве

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопросы о том, кто является для него образцом для подражания на поле.

– Кто образец для тебя в России?

– Образец для меня – Тюкавин.

– А кто пример из иностранцев?

– Особо не слежу за конкретными иностранным футболистом. В детстве и даже сейчас нравится Криштиану Роналду, но он уже заканчивает карьеру, поэтому не слежу за его игрой так, как раньше.