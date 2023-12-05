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    • Тюкавин рассказал, за каким иностранным игроком следил в детстве

    Тюкавин рассказал, за каким иностранным игроком следил в детстве

    Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопросы о том, кто является для него образцом для подражания на поле.

    – Кто образец для тебя в России?

    – Образец для меня – Тюкавин.

    – А кто пример из иностранцев?

    – Особо не слежу за конкретными иностранным футболистом. В детстве и даже сейчас нравится Криштиану Роналду, но он уже заканчивает карьеру, поэтому не слежу за его игрой так, как раньше.

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    Источник: Sport24

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