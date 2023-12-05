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    Смородская дала совет Джикии на случай ухода Абаскаля

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила возможность перехода защитника «Спартака» Георгия Джикии в стан железнодорожников.

    – Нужен ли Джикия в «Локомотиве»?

    – Думаю, что да, не повредит. Жизнь покажет, потому что футболист играет по-разному в разных командах. Все зависит от партнеров.

    – Правильно ли со стороны «Спартака» усиливать конкурента или важнее что-то выручить за Джикию? Ведь летом он станет свободным агентом.

    – Конечно правильно, они хотят хоть каких-нибудь денег получить за него.

    – Transfermarkt оценивает Джикию в 6,5 миллиона евро. Реально его продать за такие деньги?

    – Нет, нереально. Тем более за полгода до конца контракта.

    – Если Абаскаля уволят, стоит ли Джикии уходить?

    – Нет, не стоит.

    • Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.
    • В РПЛ он не играет более 3 месяцев.
    • Контракт игрока с клубом истекает летом 2024 года.

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    Источник: «Спорт День за Днем»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12316

      ivany4 1 час назад

      Зачем толочь воду в ступе?
      Уже ясно, что за человек Жора. С таким подходом никому он ненужен.

      1
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      Рейтинг: +32085

      JTherry 4 часа назад

      Смородская дала Джикии..?) никуда он не перейдет, в Локо нет денег на приобретение, агент мутит...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +25436

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Пустой разговор: в каждом вопросе уже есть ответ.

      1
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