Смородская дала совет Джикии на случай ухода Абаскаля

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила возможность перехода защитника «Спартака» Георгия Джикии в стан железнодорожников.

– Нужен ли Джикия в «Локомотиве»?

– Думаю, что да, не повредит. Жизнь покажет, потому что футболист играет по-разному в разных командах. Все зависит от партнеров.

– Правильно ли со стороны «Спартака» усиливать конкурента или важнее что-то выручить за Джикию? Ведь летом он станет свободным агентом.

– Конечно правильно, они хотят хоть каких-нибудь денег получить за него.

– Transfermarkt оценивает Джикию в 6,5 миллиона евро. Реально его продать за такие деньги?

– Нет, нереально. Тем более за полгода до конца контракта.

– Если Абаскаля уволят, стоит ли Джикии уходить?

– Нет, не стоит.