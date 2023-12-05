Смородская дала совет Джикии на случай ухода Абаскаля

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила возможность перехода защитника «Спартака» Георгия Джикии в стан железнодорожников.
– Нужен ли Джикия в «Локомотиве»?
– Думаю, что да, не повредит. Жизнь покажет, потому что футболист играет по-разному в разных командах. Все зависит от партнеров.
– Правильно ли со стороны «Спартака» усиливать конкурента или важнее что-то выручить за Джикию? Ведь летом он станет свободным агентом.
– Конечно правильно, они хотят хоть каких-нибудь денег получить за него.
– Transfermarkt оценивает Джикию в 6,5 миллиона евро. Реально его продать за такие деньги?
– Нет, нереально. Тем более за полгода до конца контракта.
– Если Абаскаля уволят, стоит ли Джикии уходить?
– Нет, не стоит.
- Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.
- В РПЛ он не играет более 3 месяцев.
- Контракт игрока с клубом истекает летом 2024 года.
Источник: «Спорт День за Днем»