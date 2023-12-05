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Смородская дала совет Джикии на случай ухода Абаскаля

5 декабря 2023, 08:30
4

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила возможность перехода защитника «Спартака» Георгия Джикии в стан железнодорожников.

– Нужен ли Джикия в «Локомотиве»?

– Думаю, что да, не повредит. Жизнь покажет, потому что футболист играет по-разному в разных командах. Все зависит от партнеров.

– Правильно ли со стороны «Спартака» усиливать конкурента или важнее что-то выручить за Джикию? Ведь летом он станет свободным агентом.

– Конечно правильно, они хотят хоть каких-нибудь денег получить за него.

– Transfermarkt оценивает Джикию в 6,5 миллиона евро. Реально его продать за такие деньги?

– Нет, нереально. Тем более за полгода до конца контракта.

– Если Абаскаля уволят, стоит ли Джикии уходить?

– Нет, не стоит.

  • Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.
  • В РПЛ он не играет более 3 месяцев.
  • Контракт игрока с клубом истекает летом 2024 года.

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Источник: «Спорт День за Днем»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Джикия Георгий Смородская Ольга
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1701760491
Пустой разговор: в каждом вопросе уже есть ответ.
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JTherry
1701761306
Смородская дала Джикии..?) никуда он не перейдет, в Локо нет денег на приобретение, агент мутит...
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ivany4
1701771250
Зачем толочь воду в ступе? Уже ясно, что за человек Жора. С таким подходом никому он ненужен.
Ответить
k611
1701796182
Время покажет
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