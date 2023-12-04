Стали известны стартовые составы на матч 17 тура РПЛ, в котором сыграют «Динамо» и «Рубин». Игра состоится 4 декабря, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Лаксальт, Бальбуэна, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Нгамале, Чавес, Бителло, Тюкавин.

Главный тренер: Марцел Личка

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.

Главный тренер: Рашид Рахимов