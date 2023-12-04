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    • Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Рубин»: 17 тур РПЛ

    Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Рубин»: 17 тур РПЛ

    Стали известны стартовые составы на матч 17 тура РПЛ, в котором сыграют «Динамо» и «Рубин». Игра состоится 4 декабря, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Лаксальт, Бальбуэна, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Нгамале, Чавес, Бителло, Тюкавин.

    Главный тренер: Марцел Личка

    «Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.

    Главный тренер: Рашид Рахимов

    Источник: Бомбардир

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    04.12.2023 18:25
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