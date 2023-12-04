«Спартак» может оштрафовать Абаскаля

Главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю грозят санкции от клуба.

Спартаковское руководство недовольно поведением испанца во время матча 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Боссы клуба могут оштрафовать Абаскаля за его действие в Грозном.