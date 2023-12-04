«Спартак» может оштрафовать Абаскаля

Вообще то Абаскаль правильно сделал, что оттолкнул напрыгнувшего на него козла. И если Спартак его оштрафует, то будут настоящими с виньями.
Главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю грозят санкции от клуба.
Спартаковское руководство недовольно поведением испанца во время матча 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).
Боссы клуба могут оштрафовать Абаскаля за его действие в Грозном.
- В конце 1-го тайма игрок «Ахмата» Бернард Бериша, празднуя гол, прыгнул двумя ногами вперед возле тренера «Спартака».
- Абаскаль в ответ толкнул соперника, повалив его на газон, за что получил красную карточку.