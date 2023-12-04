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    «Спартак» может оштрафовать Абаскаля

    Главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю грозят санкции от клуба.

    Спартаковское руководство недовольно поведением испанца во время матча 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

    Боссы клуба могут оштрафовать Абаскаля за его действие в Грозном.

    • В конце 1-го тайма игрок «Ахмата» Бернард Бериша, празднуя гол, прыгнул двумя ногами вперед возле тренера «Спартака».
    • Абаскаль в ответ толкнул соперника, повалив его на газон, за что получил красную карточку.

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    Источник: «Евро-футбол»

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    04.12.2023 16:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2616

      Fialet 4 часа назад

      Вообще то Абаскаль правильно сделал, что оттолкнул напрыгнувшего на него козла. И если Спартак его оштрафует, то будут настоящими с виньями.

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      Рейтинг: +20835

      NewLife 8 часов назад

      Утка !

      0
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      Рейтинг: +6001

      ПалкоВводецъ (returned) 8 часов назад

      Кто смотрит Спартак в цирке не смеются. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +3263

      АЛЕКС 58 8 часов назад

      Не трогайте КЛОУНА! Пусть поработает! Если уволите,останется только чухонская плакса. Так хоть весело с рыжим дебилом.

      1
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      Рейтинг: +19292

      DVOK68 > АЛЕКС 58 7 часов назад

      К сожалению он не дебил.Он расчётливый европеец,который умеет считать деньги.Продлил Спартак с ним контракт-и попал.Теперь у ковёрного хороший(для него)вариант-занимается эксперементами в команде,от которых команда идёт вниз,ну а он ожидает что руководство его уволит,и.....выплатит неустоечку за досрочное расторжение контракта.
      Не дебил он,вы ошибаетесь)

      1
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      Рейтинг: +19292

      DVOK68 8 часов назад

      Авиабилет в одну сторону.

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