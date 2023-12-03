Болельщики подрались на матче «Локомотив» – «Зенит»

Мега драка. Колдыри чекуху не поделили
Во время матча 17-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» произошла драка болельщиков.
Фанаты подрались на трибунах.
«Зенит» проиграл «Локо» со счетом 1:2 и упустил лидерство в чемпионате.
Во время матча 17-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» произошла драка болельщиков.
Фанаты подрались на трибунах.
«Зенит» проиграл «Локо» со счетом 1:2 и упустил лидерство в чемпионате.
Мега драка. Колдыри чекуху не поделили
Просто заруба года) Кузьмичфанайди файтинг Самим то не смешно такую шляпу постить тут.