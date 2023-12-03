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    Болельщики подрались на матче «Локомотив» – «Зенит»

    Во время матча 17-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» произошла драка болельщиков.

    Фанаты подрались на трибунах.

    «Зенит» проиграл «Локо» со счетом 1:2 и упустил лидерство в чемпионате.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.12.2023 19:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +218

      Бывалый1488 14 часов назад

      Мега драка. Колдыри чекуху не поделили

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1645

      IVANRUS777 14 часов назад

      Просто заруба года) Кузьмичфанайди файтинг Самим то не смешно такую шляпу постить тут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1788

      Дубина 14 часов назад

      алкаши

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1238

      Цугундeр > Дубина 14 часов назад

      Прослезился от умиления?

      0
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