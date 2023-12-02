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    • РПЛ. «Крылья Советов» победили в гостях «Сочи» (2:0) и поднялись в топ-3

    РПЛ. «Крылья Советов» победили в гостях «Сочи» (2:0) и поднялись в топ-3

    «Крылья Советов» в 17-м туре РПЛ победили в гостях «Сочи». Во втором тайме забили Роман Ежов и Бенхамин Гарре.

    Самарцы поднялись на третье место в таблице. «Сочи» остался последним.

    У «Сочи» одна победа в последних шести матчах.

    «Крылья Советов» победили «Сочи» в девятом матче подряд.

    Россия. РПЛ. 17-й тур

    Сочи – Крылья Советов (Самара) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Ежов, 71; 0:2 – Гарре, 90+4 (с пенальти).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.12.2023 18:28
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    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      cubburkov 19 часов назад

      Мужики, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сервис по фразе: «серебряный прогноз». 10 лет ему. На первом месте выходит.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +365

      ЗаЖиМ > cubburkov 16 часов назад

      Иди на йух

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3174

      Suvorov71 19 часов назад

      Да, умерает клуб, жаль, хотя Сочи не должны играть в Адлере, у них есть в центре стадион подлатать его и вперед, ночи нужна команда в вышке, но лучше Жемчужина

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3174

      Suvorov71 > Suvorov71 19 часов назад

      СОЧИ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +493

      Bez Imeni > Suvorov71 19 часов назад

      Чтоб ты знал, Адлер это район Сочи ...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3174

      Suvorov71 > Bez Imeni 19 часов назад

      Да, я это знаю, но там в центре совсем другое

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7575

      sochi-2013 > Suvorov71 19 часов назад

      Проблема в том, что команда была создана под стадион, а не наоборот.
      Центральный стадион имени Славы Метревели. Жемчужина там биток собирала.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7575

      sochi-2013 > Bez Imeni 19 часов назад

      Лазаревское тоже. Посмотри карту.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +215

      VPERDIV SPARTAK > Suvorov71 18 часов назад

      Столько ошибок,свинины обожрался хряк !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3174

      Suvorov71 > VPERDIV SPARTAK 17 часов назад

      Спасибо пойный, если бы не ты ...... а что не плохо у помойных получается отслеживать, дурак дурак, а свое место у помойки знаешь

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +493

      Bez Imeni > sochi-2013 17 часов назад

      а при чём здесь Лазаревское и чго мне на карту смотреть, я там был

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +215

      VPERDIV SPARTAK > Suvorov71 16 часов назад

      Хрюшка ты **** беззубая)) Выбили за язык тебе да и вафлю лучше берешь

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7575

      sochi-2013 > Bez Imeni 6 часов назад

      что Сочи занимает второе место в мире по протяженности вдоль побережья

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1745

      Дубина 19 часов назад

      С победой крылушки.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7575

      sochi-2013 20 часов назад

      Смените барса на козла и Сочи на Атлар. Тогда пусть остается Точилин и выпускает Мелкадзе.
      Не позорьте город!!!!!!!!!!

      3
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