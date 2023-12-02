РПЛ. «Крылья Советов» победили в гостях «Сочи» (2:0) и поднялись в топ-3

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«Крылья Советов» в 17-м туре РПЛ победили в гостях «Сочи». Во втором тайме забили Роман Ежов и Бенхамин Гарре.
Самарцы поднялись на третье место в таблице. «Сочи» остался последним.
У «Сочи» одна победа в последних шести матчах.
«Крылья Советов» победили «Сочи» в девятом матче подряд.
Россия. РПЛ. 17-й тур
Сочи – Крылья Советов (Самара) – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Ежов, 71; 0:2 – Гарре, 90+4 (с пенальти).