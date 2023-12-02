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    • «Пари НН» показал поле перед матчем с «Уралом» – его засыпало снегом

    «Пари НН» показал поле перед матчем с «Уралом» – его засыпало снегом

    «Пари НН» сегодня примет «Урал» в 17-м туре чемпионата России.

    Перед матчем в Нижнем Новгороде шел снег. Клубная пресс-служба показала последствия непогоды.

    «Зима не то, что близко. Зима уже здесь! Не обращайте внимания на заснеженное поле, к игре все будет окей», – говорится в публикации.

    • Матч начнется в 19:30 по московскому времени.
    • Ранее тренер «Пари НН» Сергей Юран раскритиковал РПЛ за проведение игр в декабре.

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    Источник: телеграм-канал «Пари НН»

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    02.12.2023 14:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +356

      Боров мясной 23 часа назад

      Лучше перенести два тура на лето, чем в снежки играть, это уже не футбол будет.

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