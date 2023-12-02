«Пари НН» показал поле перед матчем с «Уралом» – его засыпало снегом

«Пари НН» сегодня примет «Урал» в 17-м туре чемпионата России.

Перед матчем в Нижнем Новгороде шел снег. Клубная пресс-служба показала последствия непогоды.

«Зима не то, что близко. Зима уже здесь! Не обращайте внимания на заснеженное поле, к игре все будет окей», – говорится в публикации.