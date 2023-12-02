«Пари НН» показал поле перед матчем с «Уралом» – его засыпало снегом

Лучше перенести два тура на лето, чем в снежки играть, это уже не футбол будет.
«Пари НН» сегодня примет «Урал» в 17-м туре чемпионата России.
Перед матчем в Нижнем Новгороде шел снег. Клубная пресс-служба показала последствия непогоды.
«Зима не то, что близко. Зима уже здесь! Не обращайте внимания на заснеженное поле, к игре все будет окей», – говорится в публикации.
- Матч начнется в 19:30 по московскому времени.
- Ранее тренер «Пари НН» Сергей Юран раскритиковал РПЛ за проведение игр в декабре.