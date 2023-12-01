Петржела назвал непревзойденную пару нападающих в России

Да, это была супер связка. Любо дорого было смотреть на их игру. Гыгыгы
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал двух лучших игроков из всех, с которыми он когда-либо работал.
«Когда я увидел Аршавина и Кержакова в первый раз, уже знал, что они станут легендарными футболистами. Они сильно выделялись среди остальных. У Аршавина и Кержакова были особенные скорость, ритм, мышление, тактика, безграничная любовь к футболу.
Эту идеальную связку нужно было найти. Кержаков изначально был хорошим нападающим. А вот куда поставить Аршавина на поле – я сначала не знал. Думал: «Он то ли нападающий, то ли полузащитник». Но потом мне показалось, что пара Кержакова и Аршавина в нападении может стать самой лучшей в России. Я не ошибся, их до сих пор никто не превзошел. Думаю, лучше них в нападении уже никого и не будет.
Когда они добились успеха, я чувствовал огромное удовольствие, потому что я верил в них и их потенциал. Аршавин и Кержаков были суперигроками. Я понимал это с самого начала. Эти ребята – лучшие из всех футболистов, с кем я когда-либо работал. Мне просто повезло, что выпал шанс работать с такими игроками», – сказал Петржела.
- Петржела возглавлял «Зенит» в 2003–2006 годах.
- Аршавин выступал на взрослом уровне с 1999 по 2018 год. В том числе он играл в первой команде петербургского клуба в 2000–2008, 2012 и 2013–2015 годах.
- Кержаков выступал на взрослом уровне с 2000 по 2017 год. За «Зенит» он играл в 2001–2006, 2010–2015 и 2016–2017 годах.