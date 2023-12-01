Петржела назвал непревзойденную пару нападающих в России

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал двух лучших игроков из всех, с которыми он когда-либо работал.

«Когда я увидел Аршавина и Кержакова в первый раз, уже знал, что они станут легендарными футболистами. Они сильно выделялись среди остальных. У Аршавина и Кержакова были особенные скорость, ритм, мышление, тактика, безграничная любовь к футболу.

Эту идеальную связку нужно было найти. Кержаков изначально был хорошим нападающим. А вот куда поставить Аршавина на поле – я сначала не знал. Думал: «Он то ли нападающий, то ли полузащитник». Но потом мне показалось, что пара Кержакова и Аршавина в нападении может стать самой лучшей в России. Я не ошибся, их до сих пор никто не превзошел. Думаю, лучше них в нападении уже никого и не будет.

Когда они добились успеха, я чувствовал огромное удовольствие, потому что я верил в них и их потенциал. Аршавин и Кержаков были суперигроками. Я понимал это с самого начала. Эти ребята – лучшие из всех футболистов, с кем я когда-либо работал. Мне просто повезло, что выпал шанс работать с такими игроками», – сказал Петржела.