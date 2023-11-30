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    • «Последствия непоправимы»: девушка, обвиняющая Алвеса в изнасиловании, отказалась от компенсации

    «Последствия непоправимы»: девушка, обвиняющая Алвеса в изнасиловании, отказалась от компенсации

    Проблемы бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса усугубляются.

    Он рассчитывал заплатить 150 тысяч евро девушке, которая является потерпевшей в деле об изнасиловании, и провести в тюрьме менее двух лет.

    Однако предполагаемая жертва экс-футболиста отказалась от примирения и компенсации.

    Адвокат девушки Эстер Гарсия заявила: «Сейчас невозможно достичь какого-либо соглашения из-за разного взгляда сторон в отношении крайней серьезности фактов и наказания, которое должно быть назначено.

    В случае с любыми преступлениями против сексуальной свободы моральный ущерб и последствия являются непоправимыми».

    • Алвеса обвиняют в изнасиловании в туалете ночного клуба в конце декабря.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 21:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1070

      Mirak92 12 минут назад

      Дубина.Бабок полно.Сними ты шл..ху на любой вкус и цвет,хоть с х.ем.
      Удачи ему побывать шлю.ой на козенном матрасе

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