«Последствия непоправимы»: девушка, обвиняющая Алвеса в изнасиловании, отказалась от компенсации

Дубина.Бабок полно.Сними ты шл..ху на любой вкус и цвет,хоть с х.ем.
Удачи ему побывать шлю.ой на козенном матрасе
Проблемы бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса усугубляются.
Он рассчитывал заплатить 150 тысяч евро девушке, которая является потерпевшей в деле об изнасиловании, и провести в тюрьме менее двух лет.
Однако предполагаемая жертва экс-футболиста отказалась от примирения и компенсации.
Адвокат девушки Эстер Гарсия заявила: «Сейчас невозможно достичь какого-либо соглашения из-за разного взгляда сторон в отношении крайней серьезности фактов и наказания, которое должно быть назначено.
В случае с любыми преступлениями против сексуальной свободы моральный ущерб и последствия являются непоправимыми».
- Алвеса обвиняют в изнасиловании в туалете ночного клуба в конце декабря.