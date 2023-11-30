«Последствия непоправимы»: девушка, обвиняющая Алвеса в изнасиловании, отказалась от компенсации

Проблемы бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса усугубляются.

Он рассчитывал заплатить 150 тысяч евро девушке, которая является потерпевшей в деле об изнасиловании, и провести в тюрьме менее двух лет.

Однако предполагаемая жертва экс-футболиста отказалась от примирения и компенсации.

Адвокат девушки Эстер Гарсия заявила: «Сейчас невозможно достичь какого-либо соглашения из-за разного взгляда сторон в отношении крайней серьезности фактов и наказания, которое должно быть назначено.

В случае с любыми преступлениями против сексуальной свободы моральный ущерб и последствия являются непоправимыми».