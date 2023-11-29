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    • Мостовой отреагировал на поражение «Спартака» от «Оренбурга»

    Мостовой отреагировал на поражение «Спартака» от «Оренбурга»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал Гильермо Абаскаля после поражения команды в кубковом матче от «Оренбурга».

    «Я не удивлен такой игре. Есть футболисты, которые не являются основными. Это сразу бросается в глаза. Очень слабый первый тайм: пропустили, удаление... Один из самых слабых таймов «Спартака». Но с новым форматом нет разницы, даже если «Спартак» сегодня проиграет.

    Говорить об ошибках главного тренера Абаскаля можно много. Ошибка в том, что вообще появляются люди, которые никогда сами не играли, а потом становятся главными тренерами выдающихся команд. Ему без разницы, он отдыхает», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» уступил со счетом 0:1, играя в меньшинстве с 40-й минуты.
    • Ответная игра пройдет в марте 2024 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:11
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +1441

      Krics 1 минуту назад

      Как клошары переживают за Спартак,только ванючки на ветке,ваш клошар-клуб менты в меньшинстве имеют,ихмо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +596

      TIMOTHY 9 минут назад

      В этом и есть весь Спартак! Ниочем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +303

      WILDLING_HRUNDEL 26 минут назад

      Хоть основа хоть как, спартачи это днище

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      VPERDIV SPARTAK 29 минут назад

      Абаскаль красавчик водит весь спартак целиком за нос ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      VPERDIV SPARTAK 29 минут назад

      А секта этого не понимает ) Ну не дано им )

      2
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