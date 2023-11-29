Мостовой отреагировал на поражение «Спартака» от «Оренбурга»

Как клошары переживают за Спартак,только ванючки на ветке,ваш клошар-клуб менты в меньшинстве имеют,ихмо.
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал Гильермо Абаскаля после поражения команды в кубковом матче от «Оренбурга».
«Я не удивлен такой игре. Есть футболисты, которые не являются основными. Это сразу бросается в глаза. Очень слабый первый тайм: пропустили, удаление... Один из самых слабых таймов «Спартака». Но с новым форматом нет разницы, даже если «Спартак» сегодня проиграет.
Говорить об ошибках главного тренера Абаскаля можно много. Ошибка в том, что вообще появляются люди, которые никогда сами не играли, а потом становятся главными тренерами выдающихся команд. Ему без разницы, он отдыхает», – сказал Мостовой.
- «Спартак» уступил со счетом 0:1, играя в меньшинстве с 40-й минуты.
- Ответная игра пройдет в марте 2024 года.