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    Гаджиев рассказал о разногласиях с Бердыевым в «Динамо» Мх

    Президент «Динамо» Мх Гаджи Гаджиев раскрыл особенности работы с главным тренером Курбаном Бердыевым.

    «Если говорить про работу с Бердыевым, то это творческий процесс, в котором могут возникнуть те или иные разногласия, как и в любом другом творческом процессе. Непонимание может появляться в профессиональных темах и житейских вопросах, в которых даже среди братьев возникают несостыковки. У нас на почве житейских вопросов недоразумений нет.

    А по поводу игры и подготовки куда деться от разногласий? Если здесь не будет разных взглядов, то что в этом хорошего? Лучше, чтобы специалисты по-разному смотрели на игру и подготовку и этим дополняли друг друга. Кто-то знает что-то лучше, что-то хуже, так больше пространства для творческих решений. А так просто поддакивать друг другу зачем? Мы дискутируем с Бердыевым, когда есть в этом необходимость, а лучше делать это системно и постоянно.

    Возникают ли у нас конфликты на этой почве? Ну бутылками мы друг в друга не швыряемся, грубостей тоже не говорим. Это можно назвать дискуссией или спором. Своя позиция должна же быть основана на аргументах, знаниях и доказательной базе», – сказал Гаджиев.

    • Бердыев в команде с лета.
    • Махачкалинцы лидируют в Первой лиге.
    • Сезон возобновится в марте.

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    Источник: Metaratings

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