Аршавин снова попросил «Динамо» о стажировке

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин общается с «Динамо» о практике для тренеров из академии петербургского клуба.

Он попросил динамовцев о стажировке – запрос касался нескольких специалистов из зенитовской академии. Те ответили согласием.

Ранее Аршавин сам стажировался у главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

«Зенит» и «Динамо» сыграют в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Первый матч пройдет в Москве в среду, 29 ноября, в 18:15 мск.

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