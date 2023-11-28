Аршавин снова попросил «Динамо» о стажировке

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин общается с «Динамо» о практике для тренеров из академии петербургского клуба.
Он попросил динамовцев о стажировке – запрос касался нескольких специалистов из зенитовской академии. Те ответили согласием.
Ранее Аршавин сам стажировался у главного тренера «Динамо» Марцела Лички.
- «Зенит» и «Динамо» сыграют в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
- Первый матч пройдет в Москве в среду, 29 ноября, в 18:15 мск.
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Источник: «Спорт-Экспресс»