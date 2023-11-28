Галактионов объяснил отсутствие Дзюбы в заявке «Локомотива» на матч с «Балтикой»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему Артем Дзюба не играет с «Балтикой» в первом четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России.

«Дзюба и Митай не играют по медицинским показаниям. Они остались в Москве и готовятся к игре с «Зенитом», – объяснил Галактионов.

«Локо» побеждает «Балтику» со счетом 1:0.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Калининграде.

Игра с «Зенитом» состоится 3 декабря.

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