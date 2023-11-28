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    • В Испании узнали размер компенсации, которую Алвес выплатит девушке, обвиняющей его в изнасиловании

    В Испании узнали размер компенсации, которую Алвес выплатит девушке, обвиняющей его в изнасиловании

    Стало известно, сколько Дани Алвес заплатит девушке, которая является потерпевшей в деле об изнасиловании.

    Ранее прокурор потребовал для экс-защитника «Барселоны» девять лет тюремного заключения и компенсацию в размере 150 тысяч евро.

    Футболист и его адвокат решили выплатить девушке требуемую сумму. Они надеются, что это станет смягчающим обстоятельством.

    Если Алвеса признают виновным, но будут приняты во внимание смягчающие обстоятельства, то он, вероятно, проведет за решеткой менее двух лет.

    • Бразильца обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба в конце декабря.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 18:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2272

      Айболид 1 час назад

      Стал известен тариф на женские честь и совесть европейского разлива .

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