Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» и «Локомотив», четвертьфинал на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2023, в 18:15 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Балтика»: Джанаев, Жиров, Маляров, Гассама, Осипов, Кузьмин, Сото, Энрикес, Галоян, Радмановац, Аванесян.
Главный тренер: Сергей Игнашевич
«Локомотив»: Гилерме, Тикнизян, Фассон, Морозов, Ненахов, Карпукас, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук, Пиняев, Сулейманов.
Главный тренер: Михаил Галактионов
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Балтика» – «Локомотив»
- Игру покажет «Матч ТВ».
- Матч будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс