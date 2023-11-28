Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» и «Локомотив», четвертьфинал на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2023, в 18:15 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Балтика»: Джанаев, Жиров, Маляров, Гассама, Осипов, Кузьмин, Сото, Энрикес, Галоян, Радмановац, Аванесян.

Главный тренер: Сергей Игнашевич

«Локомотив»: Гилерме, Тикнизян, Фассон, Морозов, Ненахов, Карпукас, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук, Пиняев, Сулейманов.

Главный тренер: Михаил Галактионов

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Балтика» – «Локомотив»