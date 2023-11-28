Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • «Балтика» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2023

    «Балтика» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» и «Локомотив», четвертьфинал на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2023, в 18:15 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Балтика»: Джанаев, Жиров, Маляров, Гассама, Осипов, Кузьмин, Сото, Энрикес, Галоян, Радмановац, Аванесян.

    Главный тренер: Сергей Игнашевич

    «Локомотив»: Гилерме, Тикнизян, Фассон, Морозов, Ненахов, Карпукас, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук, Пиняев, Сулейманов.

    Главный тренер: Михаил Галактионов

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Балтика» – «Локомотив»

    Источник: Спортбокс

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+