Шалимов обвинил Кордобу в «подставе» «Краснодара»

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил поведение нападающего команды Джона Кордобы.

Колумбиец во время матча 16-го тура РПЛ против «Урала» (1:3) показал неприличный жест судье.

Джону показали красную карточку после финального свистка.

После этого Кордоба пытался прорваться в судейскую.

«То, что после игры натворил Кордоба, – серьeзный удар по команде, это может быть крушение надежд на чемпионство. Удивление от этой игры – претендент на чемпионство приехал не победить, а не пропустить от команды, которая десять туров не выигрывала.

Не понял, что не понравилось Кордобе. Зачем это всe было показывать? В чeм тут судьи виноваты? Это серьeзная подстава команды», – сказал Шалимов.