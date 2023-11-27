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    Шалимов обвинил Кордобу в «подставе» «Краснодара»

    Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил поведение нападающего команды Джона Кордобы.

    • Колумбиец во время матча 16-го тура РПЛ против «Урала» (1:3) показал неприличный жест судье.
    • Джону показали красную карточку после финального свистка.
    • После этого Кордоба пытался прорваться в судейскую.

    «То, что после игры натворил Кордоба, – серьeзный удар по команде, это может быть крушение надежд на чемпионство. Удивление от этой игры – претендент на чемпионство приехал не победить, а не пропустить от команды, которая десять туров не выигрывала.

    Не понял, что не понравилось Кордобе. Зачем это всe было показывать? В чeм тут судьи виноваты? Это серьeзная подстава команды», – сказал Шалимов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3350

      фанат джигурды 35 минут назад

      Когда Шалимов выиграет чемпионат России в качестве главного тренера?
      7 букв.
      Вращаем барабан.

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