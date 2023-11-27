Салах назвал трех футболистов, с которыми хотел бы поиграть в одной команде

Вингер «Ливерпуля» 31-летний Мохамед Салах помимо Лионеля Месси и Криштиану Роналду включил в список трех футболистов, с которыми хотел бы поиграть в одной команде, Кевина Де Брюйне.

«С кем бы хотел побывать в одной команде? С Месси или Роналду, однозначно. А если выбирать кого-то из АПЛ, то выберу Де Брюйне. У него есть хорошее видение поля, уверен, что он сможет найти меня и отдать пас в любом месте и в любой момент.

В общем, я бы назвал Месси, Роналду, а затем Кевина. Он отличный игрок, вся команда «Манчестер Сити» великолепна. Но я просто стараюсь играть в свою игру и не думать ни о ком другом, кроме себя», – сказал Салах.

Лионель Месси выступает за «Интер Майами», Криштиану Роналду за «Аль-Наср», а Де Брюйне за «Манчестер Сити».

Салах в нынешнем сезоне сыграл за «Ливерпуль» в 18 матчах. На его счету 12 голов и 5 передач.

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