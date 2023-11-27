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    • Салах назвал трех футболистов, с которыми хотел бы поиграть в одной команде

    Салах назвал трех футболистов, с которыми хотел бы поиграть в одной команде

    Вингер «Ливерпуля» 31-летний Мохамед Салах помимо Лионеля Месси и Криштиану Роналду включил в список трех футболистов, с которыми хотел бы поиграть в одной команде, Кевина Де Брюйне.

    «С кем бы хотел побывать в одной команде? С Месси или Роналду, однозначно. А если выбирать кого-то из АПЛ, то выберу Де Брюйне. У него есть хорошее видение поля, уверен, что он сможет найти меня и отдать пас в любом месте и в любой момент.

    В общем, я бы назвал Месси, Роналду, а затем Кевина. Он отличный игрок, вся команда «Манчестер Сити» великолепна. Но я просто стараюсь играть в свою игру и не думать ни о ком другом, кроме себя», – сказал Салах.

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    Источник: YouTube-канал Sky Sports Premier League

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    Сегодня, 13:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3757

      alefreddy 57 минут назад

      а как же с Соболевым Промесом и Игнатовым неужели не получиться

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