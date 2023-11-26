РПЛ. Гол Безрукова принес «Рубину» победу над «Факелом» (1:0), до топ-3 – 3 очка

Кто бы мог после трети чемпионата сказать, что Рубин не только поднимется в верхнюю половину таблицы, но и приблизится к тройке призеров на расстояние вполне преодолимое ... и это еще ПЕРЕД ВЕСЕННИМ ОТРЕЗКОМ !!! Нас ждет ОЧЕНЬ интересное развитие событий в борьбе за бронзу, а судя по последней игре Краснодара и за серебро... Очень надеюсь на московский вояж Зенита в Москву - может и с золотом не все так определенно будет ...
«Рубин» в 16-м туре РПЛ оказался сильнее «Факела». Гол на счету Руслана Безрукова.
Казанцы отстают от третьего места на три очка. «Факел» остался десятым.
«Рубин» не проигрывает в РПЛ шесть матчей подряд.
Россия. РПЛ. 16-й тур
Рубин (Казань) – Факел (Воронеж) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Безруков, 37.