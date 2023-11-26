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    • РПЛ. Гол Безрукова принес «Рубину» победу над «Факелом» (1:0), до топ-3 – 3 очка

    РПЛ. Гол Безрукова принес «Рубину» победу над «Факелом» (1:0), до топ-3 – 3 очка

    «Рубин» в 16-м туре РПЛ оказался сильнее «Факела». Гол на счету Руслана Безрукова.

    Казанцы отстают от третьего места на три очка. «Факел» остался десятым.

    «Рубин» не проигрывает в РПЛ шесть матчей подряд.

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    Рубин (Казань) – Факел (Воронеж) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Безруков, 37.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36738

      VVM1964 1 час назад

      Кто бы мог после трети чемпионата сказать, что Рубин не только поднимется в верхнюю половину таблицы, но и приблизится к тройке призеров на расстояние вполне преодолимое ... и это еще ПЕРЕД ВЕСЕННИМ ОТРЕЗКОМ !!! Нас ждет ОЧЕНЬ интересное развитие событий в борьбе за бронзу, а судя по последней игре Краснодара и за серебро... Очень надеюсь на московский вояж Зенита в Москву - может и с золотом не все так определенно будет ...

      0
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      Рейтинг: +6571

      Эном айс 2 часа назад

      Руслан.. Безруков. ) оксюморон прямо ))

      " Отчего так в Казани берёзы шумят..?
      Отчего белоствольные всё понимают?"

      Лёня Слуцкер махнет на прощанье рукой, за собою калитку закроет.)
      Вперёд ,Рубинище.

      4
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      Рейтинг: +1243

      Muboraksho 2 часа назад

      Отлично. Осталось 15 игр и из них 7 на своем и 8 на чужих полях. Всего очков 45. Если Рубин наберет 30 очков то становится чемпионом. Респект команде. Респект Рашиду. Ура....

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      Рейтинг: +1370

      кaстрюлька 2 часа назад

      Хорошо, что хоть не безногова

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      Рейтинг: +8062

      Semenycch 2 часа назад

      Матч получился посредственный!

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      Рейтинг: +9511

      vladik12 > Semenycch 2 часа назад

      Фанатам "Рубина" на это точно побую. Три очка в копилке - это главное.

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