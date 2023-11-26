РПЛ. Гол Безрукова принес «Рубину» победу над «Факелом» (1:0), до топ-3 – 3 очка

«Рубин» в 16-м туре РПЛ оказался сильнее «Факела». Гол на счету Руслана Безрукова.

Казанцы отстают от третьего места на три очка. «Факел» остался десятым.

«Рубин» не проигрывает в РПЛ шесть матчей подряд.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Рубин (Казань) – Факел (Воронеж) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Безруков, 37.

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