Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед», 13 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября 2023, в 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Эвертон»: Пикфорд, Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Янг, Харрисон, Гарнер, Гейе, Макнил, Дукуре, Калверт-Льюин.

Главный тренер: Шон Дайч

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Ван-Биссака, Линделeф, Магуайр, Дало, Майну, Мактоминей, Фернандеш, Гарначо, Рашфорд, Марсьяль.

Главный тренер: Эрик тен Хаг

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед»