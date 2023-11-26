Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Ахмата», 16-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября 2023, в 12:00 по московскому времени.
Вероятные стартовые составы на матч:
«Оренбург»: Сысуев, Адамов, Гойкович, Сиваков, Гогличидзе, Флорентин, Михайлов, Башич, Куэро, Гюрлюк, Ковалев.
Главный тренер: Давид Деогарсия
«Ахмат»: Шелия, Агаларов, Семенов, Камилов, Богосавац, Камило, Швец, Ильин, Олейников, Харин, Конате.
Главный тренер: Мирослав Ромащенко
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Оренбург» – «Ахмат»
- Игру покажет телеканал «Матч Премьер».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: «Бомбардир»