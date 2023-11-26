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    • «Оренбург» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2023

    «Оренбург» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Ахмата», 16-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября 2023, в 12:00 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы на матч:

    «Оренбург»: Сысуев, Адамов, Гойкович, Сиваков, Гогличидзе, Флорентин, Михайлов, Башич, Куэро, Гюрлюк, Ковалев.

    Главный тренер: Давид Деогарсия

    «Ахмат»: Шелия, Агаларов, Семенов, Камилов, Богосавац, Камило, Швец, Ильин, Олейников, Харин, Конате.

    Главный тренер: Мирослав Ромащенко

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Оренбург» – «Ахмат»

    Оренбург-Ахмат смотреть онлайн 26 ноября

    Источник: «Бомбардир»

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