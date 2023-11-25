Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» и «Спартак», 16-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября 2023, в 19:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Балтика»: Бориско, Осипов, Остойич, Радмановац, Гассама, Сото, Кузьмин, Маляров, Бистрович, Мусаев, Гузина.

Главный тренер: Сергей Игнашевич

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Дуарте, Бабич, Рябчук, Литвинов, Пруцев, Медина, Зиньковский, Промес, Соболев.

Главный тренер: Гильермо Абаскаль

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Балтика» – «Спартак»