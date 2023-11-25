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    • Стало известно, какое наказание грозит защитнику «Ниццы», арестованному после поста в поддержку Палестины

    Стало известно, какое наказание грозит защитнику «Ниццы», арестованному после поста в поддержку Палестины

    Футболист «Ниццы» Юсеф Аталь рискует оказаться в тюрьме.

    Защитнику сборной Алжира грозит до года лишения свободы и штраф в размере 45 тысяч евро.

    Его выпустили под залог 80 тысяч евро. Судебное заседание состоится 18 декабря.

    • Аталь выступил в поддержку Палестины в военном конфликте с Израилем.
    • Он призвал «устроить черный день для евреев», но позднее удалил опубликованное видео и извинился.
    • Игрок «Ниццы» обвиняется в «разжигании расовой ненависти на почве религии».

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 12:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1345

      qawzsexdr 2 часа назад

      Противник демократии, вот и результат.

      .
      (Обе стороны ситуации, не является правыми)

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