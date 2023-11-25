Стало известно, какое наказание грозит защитнику «Ниццы», арестованному после поста в поддержку Палестины

Противник демократии, вот и результат.
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(Обе стороны ситуации, не является правыми)
Футболист «Ниццы» Юсеф Аталь рискует оказаться в тюрьме.
Защитнику сборной Алжира грозит до года лишения свободы и штраф в размере 45 тысяч евро.
Его выпустили под залог 80 тысяч евро. Судебное заседание состоится 18 декабря.
- Аталь выступил в поддержку Палестины в военном конфликте с Израилем.
- Он призвал «устроить черный день для евреев», но позднее удалил опубликованное видео и извинился.
- Игрок «Ниццы» обвиняется в «разжигании расовой ненависти на почве религии».