Стало известно, какое наказание грозит защитнику «Ниццы», арестованному после поста в поддержку Палестины

Футболист «Ниццы» Юсеф Аталь рискует оказаться в тюрьме.

Защитнику сборной Алжира грозит до года лишения свободы и штраф в размере 45 тысяч евро.

Его выпустили под залог 80 тысяч евро. Судебное заседание состоится 18 декабря.