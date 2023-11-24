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    • Балашов раскрыл детали прихода Кононова в «Спартак» в 2018 году

    Балашов раскрыл детали прихода Кононова в «Спартак» в 2018 году

    Бывший спортивный директор «Арсенала» Т Дмитрий Балашов раскрыл обстоятельства перехода тренера Олега Кононова в «Спартак» в 2018 году.

    «За Кононова и его тренерский штаб «Спартак» действительно выплатил «Арсеналу» компенсацию в размере 500 тысяч долларов. Заканчивается матч на «Открытие Арене». Мы находимся внизу, а Кононов поднимается в ложу к спартаковскому руководству. О чем нам тут же доложили люди из «Спартака». Знакомых-то везде полно. Сразу: «Ваш-то вон, пошел куда...»

    И это все при действующем контракте с «Арсеналом»! Вот что это?! У него контракт с «Арсеналом»! Никого не предупредив, отправляется на переговоры с руководством «Спартака» – нормально?! Ясно было – для него в Туле все закончилось. В итоге компенсация возникла исключительно из-за поведения Кононова», – сказал Балашов.

    • Кононов не проработал в «Спартаке» и года.
    • Сейчас тренер без работы – осенью он покинул «Леон Сатурн» из Второй лиги.
    • Балашов сейчас тоже в футболе не работает.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2955

      Suvorov71 18 минут назад

      Вот и появилась питерская вонь ну помойный вирус, сидел неделю тихо у помойки набирался вони на выходные, вот посмотрел статью о Кононове, у нас он отработал хорошо, спасибо ему за это, а то что ушел в Великий клуб молодец, вот если бы он ушел в помойку питерскую, это былобы горе человеку с его характером, там только вонь и она исходит не только от помойки но и от руководства ПРОМКВАСА

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      Рейтинг: +6788

      fakeid 30 минут назад

      запомнился только своим прозвищем "пиджак". тульская вонь промквас подтвердит.

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