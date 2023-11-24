Балашов раскрыл детали прихода Кононова в «Спартак» в 2018 году

Бывший спортивный директор «Арсенала» Т Дмитрий Балашов раскрыл обстоятельства перехода тренера Олега Кононова в «Спартак» в 2018 году.

«За Кононова и его тренерский штаб «Спартак» действительно выплатил «Арсеналу» компенсацию в размере 500 тысяч долларов. Заканчивается матч на «Открытие Арене». Мы находимся внизу, а Кононов поднимается в ложу к спартаковскому руководству. О чем нам тут же доложили люди из «Спартака». Знакомых-то везде полно. Сразу: «Ваш-то вон, пошел куда...»

И это все при действующем контракте с «Арсеналом»! Вот что это?! У него контракт с «Арсеналом»! Никого не предупредив, отправляется на переговоры с руководством «Спартака» – нормально?! Ясно было – для него в Туле все закончилось. В итоге компенсация возникла исключительно из-за поведения Кононова», – сказал Балашов.