Григорян раскрыл свою зарплату в «Кубани»

Бывший главный тренер «Кубани» Александр Григорян рассказал, сколько зарабатывал в клубе.

«У меня было 270 тысяч рублей в месяц. Это нормально.

Есть в Первой лиге и клубы, где тренер получает больше 1 миллиона рублей в месяц», – сказал Григорян на ютуб-канале «Фабрика Футбола».

Григоряна назначили в «Кубань» в мае.

Он спас команду от вылета из Первой лиги.

В сентябре Григоряна заменили на Вадима Евсеева.

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