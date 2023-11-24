Григорян раскрыл свою зарплату в «Кубани»

Бывший главный тренер «Кубани» Александр Григорян рассказал, сколько зарабатывал в клубе.
«У меня было 270 тысяч рублей в месяц. Это нормально.
Есть в Первой лиге и клубы, где тренер получает больше 1 миллиона рублей в месяц», – сказал Григорян на ютуб-канале «Фабрика Футбола».
- Григоряна назначили в «Кубань» в мае.
- Он спас команду от вылета из Первой лиги.
- В сентябре Григоряна заменили на Вадима Евсеева.
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Источник: «Бомбардир»