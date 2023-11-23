«Зенит» купит бразильского вингера за 18 миллионов

прежде чем тут начнётся стандартная вонь промкваса из помойки, следует напомнить, что у зенита в закромах отложены 60 лямов за малкома, поэтому треть суммы спокойно можно потратить для усиления. тем более, что оно нужно, учитывая позицию краснодара.
«Зенит» сделал предложение о трансфере Артура из «Палмейраса».
Петербургский клуб готов заплатить за правого вингера 18 миллионов евро.
Вероятно, бразильцы согласятся продать игрока, который недоволен использованием на непрофильной позиции.
- В марте «Палмейрас» выкупил Артура за 8 млн евро.
- С тех пор он забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 39 матчах.
- «Зенит» не захотел обменивать его на Клаудиньо.