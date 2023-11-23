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    «Зенит» купит бразильского вингера за 18 миллионов

    «Зенит» сделал предложение о трансфере Артура из «Палмейраса».

    Петербургский клуб готов заплатить за правого вингера 18 миллионов евро.

    Вероятно, бразильцы согласятся продать игрока, который недоволен использованием на непрофильной позиции.

    • В марте «Палмейрас» выкупил Артура за 8 млн евро.
    • С тех пор он забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 39 матчах.
    • «Зенит» не захотел обменивать его на Клаудиньо.

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    Источник: твиттер журналиста UOL Пауло Винисиуса Коэльо

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    23.11.2023 22:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6773

      fakeid 1 час назад

      прежде чем тут начнётся стандартная вонь промкваса из помойки, следует напомнить, что у зенита в закромах отложены 60 лямов за малкома, поэтому треть суммы спокойно можно потратить для усиления. тем более, что оно нужно, учитывая позицию краснодара.

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      Рейтинг: +957

      Roma56 > fakeid 1 час назад

      Не надо тратиться, Краснодар должен выиграть чемпионат

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      Рейтинг: +957

      Roma56 > fakeid 1 час назад

      С составом дешевле раза в 2, чем у болотных, катают вас как мешков

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      Рейтинг: +6773

      fakeid > Roma56 1 час назад

      а ты считаешь, что краснодар зимой будет сидеть, свесив лапки? тоже будут конкретно усиляться, чтобы удержать строчку, и денег не пожалеют ради такого шанса. обычное дело, в общем-то.

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      Рейтинг: +6773

      fakeid > Roma56 1 час назад

      по-моему, это вас краснодар раскатал, как тварей. а с нами сыграл вничью, и то с отскоком. заливай ещё. гы-гы.

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      Рейтинг: +4787

      ziborock > fakeid 1 час назад

      Одному только Малкому Зенит выплатил зарплату 35 лямов за то время что он провел в Зените и это без учета бонусов, премиальных и.т.д. плюс за 40+5 купили! О каких ты закромах, Пифагор?!)))

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      Рейтинг: +957

      Roma56 > fakeid 49 минут назад

      Так наши додики за чемпионство и не борятся, и такие бабки не впуливают, в отличии от вас) А вас с таким составом кто только не поимел)

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      Рейтинг: +36681

      VVM1964 > fakeid 22 минуты назад

      Про закрома ты хорошо написал - вы постоянно в закрома Родины залезаете !!! За Малкома они деньги получили... а Малкомва вы на чьи деньги покупали - на деньги от продажи Халка, а Халка на чьи ??? То-та !!! Газпрём - мечты сбываются ! Жрете бюджетные деньги и еще про закрома какие то тут рассказываешь !!!

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