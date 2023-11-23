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    Семак высказался о будущем Изидора в «Зените»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о перспективах нападающего Вильсона Изидора в команде.

    – По поводу перспектив Изидора: он забил один гол, находится в аренде, вроде бы с обязательным выкупом. Есть ли какие-то условия, какие-то показатели, по достижению которых этот выкуп будет обязателен? Или пока рано об этом говорить?

    – Я не знаю ничего об условиях аренды – этот вопрос лучше задать руководству клуба. Думаю, шансы проявить себя у него будут – все зависит от него, он старается и показывает хорошее качество на тренировках. Все зависит от него.

    • Изидор в нынешнем сезоне сыграл за «Зенит» 16 матчей и забил 3 гола.
    • Права на футболиста принадлежат «Локомотиву».

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 16:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2669

      Красногвардейчик 10 минут назад

      Я не знаю ничего об условиях аренды – этот вопрос лучше задать руководству клуба
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      Всё ты знаешь.....зачем врать?

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