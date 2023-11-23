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    • Радимов: «Без Соболева игра «Спартака» стала интереснее, Джикия сам виноват»

    Радимов: «Без Соболева игра «Спартака» стала интереснее, Джикия сам виноват»

    Владислав Радимов высказался о результатах «Спартака» в сезоне-2023/24.

    Также он порассуждал о потере Александром Соболевым и Георгием Джикией места в стартовом составе московской команды.

    «О «Спартаке» мы говорим всегда больше всех. Внимания очень много. То хорошее, то плохое. «Спартак» сильно лихорадит. По составу он точно не слабее «Краснодара». Хорошие матчи чередуются с провальными.

    Во многих матчах мне импонирует игра «Спартака». Клуб всегда ставит задачу бороться за чемпионство, сейчас они идут на 6‑м месте. Успех это или нет? Провал.

    Способна ли команда до зимы поправить положение? Способна точно. Она не раз это доказывала. Способен ли это сделать Абаскаль? Вот здесь вопрос.

    Что касается его ошибок, они налицо. Абаскаль начал обучать Литвинова жизни. С Пруцевым не угадал, во многих матчах его не хватало. С Соболевым нормально.

    Без Соболева команда стала более мобильной и быстрой, игра стала интереснее. В последних матчах «Спартак» выглядит здорово, показывает динамичный футбол. Этот «Спартак» гораздо интереснее, чем с Соболевым, который более монотонный.

    Главное достоинство Абаскаля – он показал характер и посадил Джикию, который оказался абсолютно не готов к чемпионату. Абаскаль выбирает лучших, и своей формой Джикия сам виноват.

    Думаю, Джикия оказался не готов, что будет такая конкуренция и Абаскаль сможет предпочесть капитану команды другого человека. За межсезонье Джикия должен привести себя в порядок и доказать, что он – игрок стартового состава», – заявил Радимов.

    • «Спартак» набрал 24 очка в 15 турах РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги. Отставание от лидера – 8 баллов.
    • В Фонбет Кубке России спартаковцы вышли в 1/4 финала Пути РПЛ, где встретятся с «Оренбургом».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:46
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +20689

      NewLife 1 час назад

      Буланов, отвали от Спартака, без твоих оценок разберемся. Почему бы тебе не писать о том, почему немытые из года в год становятся фейковыми чемпионами. Предположу: потому что Спартак это касса, а блеклые и вонь, которая от них исходит, интересны только их собственному срач тв.

      0
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      Рейтинг: +6455

      Эном айс > NewLife 39 минут назад

      Прочитал хоть ? ) Или фистула сработала на "Радимов" ?

      0
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      Рейтинг: +1079

      г.Онега 1 час назад

      Неужели розовые очки снял?

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      Рейтинг: +474

      Bez Imeni 2 часа назад

      Всё верно сказано

      0
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      Рейтинг: +22517

      Cleaner 2 часа назад

      Только слепой не видит вреда Спартаку от нахождения Соболева в его составе.

      2
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      Рейтинг: +2940

      Suvorov71 2 часа назад

      Нет Буланов, это питерская помойка распускает вонь о Великом клубе, ей (помойке), не дают нормально существовать лбовь страны к СПАРТАКУ

      2
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      Рейтинг: +5465

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      А мне стыдно за сви ней. Их место в промежности 6 и 9 места. Гыгыгы

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      Рейтинг: +2940

      Suvorov71 > ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Во,во. теперь ясно смена полки в жопе и ты в эфире. ты давай ка ближе к помойным, там тебе опять вгонят по самые не болуй и ты замолчишь на несколько часиков, а потом как в песне - всё опять повторится сначала

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      Рейтинг: +1079

      г.Онега > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Стыдно должно быть за клуб который ориентирован на легионеров а нет на своих воспитанников , из Россиян постоянно лишь в основе Кержаков

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