Радимов: «Без Соболева игра «Спартака» стала интереснее, Джикия сам виноват»

Владислав Радимов высказался о результатах «Спартака» в сезоне-2023/24.

Также он порассуждал о потере Александром Соболевым и Георгием Джикией места в стартовом составе московской команды.

«О «Спартаке» мы говорим всегда больше всех. Внимания очень много. То хорошее, то плохое. «Спартак» сильно лихорадит. По составу он точно не слабее «Краснодара». Хорошие матчи чередуются с провальными.

Во многих матчах мне импонирует игра «Спартака». Клуб всегда ставит задачу бороться за чемпионство, сейчас они идут на 6‑м месте. Успех это или нет? Провал.

Способна ли команда до зимы поправить положение? Способна точно. Она не раз это доказывала. Способен ли это сделать Абаскаль? Вот здесь вопрос.

Что касается его ошибок, они налицо. Абаскаль начал обучать Литвинова жизни. С Пруцевым не угадал, во многих матчах его не хватало. С Соболевым нормально.

Без Соболева команда стала более мобильной и быстрой, игра стала интереснее. В последних матчах «Спартак» выглядит здорово, показывает динамичный футбол. Этот «Спартак» гораздо интереснее, чем с Соболевым, который более монотонный.

Главное достоинство Абаскаля – он показал характер и посадил Джикию, который оказался абсолютно не готов к чемпионату. Абаскаль выбирает лучших, и своей формой Джикия сам виноват.

Думаю, Джикия оказался не готов, что будет такая конкуренция и Абаскаль сможет предпочесть капитану команды другого человека. За межсезонье Джикия должен привести себя в порядок и доказать, что он – игрок стартового состава», – заявил Радимов.