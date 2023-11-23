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  • Радимов: «Без Соболева игра «Спартака» стала интереснее, Джикия сам виноват»

Радимов: «Без Соболева игра «Спартака» стала интереснее, Джикия сам виноват»

23 ноября 2023, 10:46
6

Владислав Радимов высказался о результатах «Спартака» в сезоне-2023/24.

Также он порассуждал о потере Александром Соболевым и Георгием Джикией места в стартовом составе московской команды.

«О «Спартаке» мы говорим всегда больше всех. Внимания очень много. То хорошее, то плохое. «Спартак» сильно лихорадит. По составу он точно не слабее «Краснодара». Хорошие матчи чередуются с провальными.

Во многих матчах мне импонирует игра «Спартака». Клуб всегда ставит задачу бороться за чемпионство, сейчас они идут на 6‑м месте. Успех это или нет? Провал.

Способна ли команда до зимы поправить положение? Способна точно. Она не раз это доказывала. Способен ли это сделать Абаскаль? Вот здесь вопрос.

Что касается его ошибок, они налицо. Абаскаль начал обучать Литвинова жизни. С Пруцевым не угадал, во многих матчах его не хватало. С Соболевым нормально.

Без Соболева команда стала более мобильной и быстрой, игра стала интереснее. В последних матчах «Спартак» выглядит здорово, показывает динамичный футбол. Этот «Спартак» гораздо интереснее, чем с Соболевым, который более монотонный.

Главное достоинство Абаскаля – он показал характер и посадил Джикию, который оказался абсолютно не готов к чемпионату. Абаскаль выбирает лучших, и своей формой Джикия сам виноват.

Думаю, Джикия оказался не готов, что будет такая конкуренция и Абаскаль сможет предпочесть капитану команды другого человека. За межсезонье Джикия должен привести себя в порядок и доказать, что он – игрок стартового состава», – заявил Радимов.

  • «Спартак» набрал 24 очка в 15 турах РПЛ.
  • Команда занимает 6-е место в таблице лиги. Отставание от лидера – 8 баллов.
  • В Фонбет Кубке России спартаковцы вышли в 1/4 финала Пути РПЛ, где встретятся с «Оренбургом».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Соболев Александр Радимов Владислав
Комментарии (6)
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Сам_себе_сказал
1700730610
Всё верно сказано
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NewLife
1700732827
Буланов, отвали от Спартака, без твоих оценок разберемся. Почему бы тебе не писать о том, почему немытые из года в год становятся фейковыми чемпионами. Предположу: потому что Спартак это касса, а блеклые и вонь, которая от них исходит, интересны только их собственному срач тв.
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zigbert
1700743925
Жаль что такое происходит в Спартаке но Абаскаль пытается наладить дисциплину в команде без которой любая команда будет обречена на неудачу. Тут все будет зависеть от решения руководства Спартака и доверия к тренеру. А вот Соболева еще списывать рано, это игрок высокого класса.
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nik55
1700749340
а почему не написать о БЗЕНИТЕ-----или у тебя очко слабое ?
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