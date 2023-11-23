Гендиректор «Кубани» разнес Григоряна: «Обыкновенный лицемер без элементарных качеств мужчины»

за всё время своей безуспешной карьеры у Григоряна не получилось ни в одном клубе ровным счётом ничего, "зеро" - это то, что из себя представляет этот говорливый петушок... но он чересчур вандерфулен для срач-тв, и примерно того же качества...)
Генеральный директор «Кубани» Любомир Кантонистов ответил Александру Григоряну, который обвинили его в увольнении из краснодарского клуба.
«Для меня это перевернутая страница. Что касается его слов в мой адрес, считаю, он обыкновенный лицемер без элементарных качеств настоящего мужчины.
Жал руку и признавал в личной встрече свой абсолютный провал, а спустя три месяца выдал набор лживых историй, показав свое истинное лицо.
Нужно признать, что я совершил ошибку, не уволив его после трех поражений на старте чемпионата. Занимайтесь стихами, прозой, аналитикой на телевидении, дешевым пиаром. Это у вас хорошо получается», – сказал Кантонистов.
- Григоряна уволили из «Кубани» 11 сентября.
- Под его руководством команда набрала 9 очков в 12 матчах.