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  • Гендиректор «Кубани» разнес Григоряна: «Обыкновенный лицемер без элементарных качеств мужчины»

Гендиректор «Кубани» разнес Григоряна: «Обыкновенный лицемер без элементарных качеств мужчины»

23 ноября 2023, 10:29
4

Генеральный директор «Кубани» Любомир Кантонистов ответил Александру Григоряну, который обвинили его в увольнении из краснодарского клуба.

«Для меня это перевернутая страница. Что касается его слов в мой адрес, считаю, он обыкновенный лицемер без элементарных качеств настоящего мужчины.

Жал руку и признавал в личной встрече свой абсолютный провал, а спустя три месяца выдал набор лживых историй, показав свое истинное лицо.

Нужно признать, что я совершил ошибку, не уволив его после трех поражений на старте чемпионата. Занимайтесь стихами, прозой, аналитикой на телевидении, дешевым пиаром. Это у вас хорошо получается», – сказал Кантонистов.

  • Григоряна уволили из «Кубани» 11 сентября.
  • Под его руководством команда набрала 9 очков в 12 матчах.

Географический тест: назовете город, в котором проходит дерби, по фото?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Первая лига Кубань Григорян Александр
Комментарии (4)
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Купа Купыч
1700725093
Давно известно, что Григорян не мужик, а хабаровский петух.
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baggio80
1700728264
Григоряна и Талалаева их вообще нельзя подпускать близко к командам
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JTherry
1700737618
за всё время своей безуспешной карьеры у Григоряна не получилось ни в одном клубе ровным счётом ничего, "зеро" - это то, что из себя представляет этот говорливый петушок... но он чересчур вандерфулен для срач-тв, и примерно того же качества...)
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zigbert
1700746588
Конфликтный человек. Не случайно Григорян не удерживается ни в одном клубе надолго.
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