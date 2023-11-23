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    • Гендиректор «Кубани» разнес Григоряна: «Обыкновенный лицемер без элементарных качеств мужчины»

    Гендиректор «Кубани» разнес Григоряна: «Обыкновенный лицемер без элементарных качеств мужчины»

    Генеральный директор «Кубани» Любомир Кантонистов ответил Александру Григоряну, который обвинили его в увольнении из краснодарского клуба.

    «Для меня это перевернутая страница. Что касается его слов в мой адрес, считаю, он обыкновенный лицемер без элементарных качеств настоящего мужчины.

    Жал руку и признавал в личной встрече свой абсолютный провал, а спустя три месяца выдал набор лживых историй, показав свое истинное лицо.

    Нужно признать, что я совершил ошибку, не уволив его после трех поражений на старте чемпионата. Занимайтесь стихами, прозой, аналитикой на телевидении, дешевым пиаром. Это у вас хорошо получается», – сказал Кантонистов.

    • Григоряна уволили из «Кубани» 11 сентября.
    • Под его руководством команда набрала 9 очков в 12 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +31965

      JTherry 12 минут назад

      за всё время своей безуспешной карьеры у Григоряна не получилось ни в одном клубе ровным счётом ничего, "зеро" - это то, что из себя представляет этот говорливый петушок... но он чересчур вандерфулен для срач-тв, и примерно того же качества...)

      0
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      Рейтинг: +3823

      FRZZ 2 часа назад

      Серьёзные дела не для Григоряна, он только языком может болтать.

      2
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      Рейтинг: +22517

      Cleaner 2 часа назад

      Гендиректор «Кубани», на каком месте ТВОЯ команда???????????? Это означает, что ты НИКУДЫШНИЙ гендиректор, который довел свою команду до такого печального положения. Не нужно искать крайних в СВОИХ провалах! Подай в отставку с поста гендиректора Кубани, покажи, что ТЫ мужик!...

      1
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      Рейтинг: +56

      baggio80 2 часа назад

      Григоряна и Талалаева их вообще нельзя подпускать близко к командам

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      Рейтинг: +1060

      The only one 3 часа назад

      Хотите утопить команду- приглашайте григоряна. У него ни стыда, ни совести, ни таланта тренера нет. Так что убить команду получится на все сто. Быстро и качественно.

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      Рейтинг: +287

      Купа Купыч 3 часа назад

      Давно известно, что Григорян не мужик, а хабаровский петух.

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