Гендиректор «Кубани» разнес Григоряна: «Обыкновенный лицемер без элементарных качеств мужчины»

Генеральный директор «Кубани» Любомир Кантонистов ответил Александру Григоряну, который обвинили его в увольнении из краснодарского клуба.

«Для меня это перевернутая страница. Что касается его слов в мой адрес, считаю, он обыкновенный лицемер без элементарных качеств настоящего мужчины.

Жал руку и признавал в личной встрече свой абсолютный провал, а спустя три месяца выдал набор лживых историй, показав свое истинное лицо.

Нужно признать, что я совершил ошибку, не уволив его после трех поражений на старте чемпионата. Занимайтесь стихами, прозой, аналитикой на телевидении, дешевым пиаром. Это у вас хорошо получается», – сказал Кантонистов.

Григоряна уволили из «Кубани» 11 сентября.

Под его руководством команда набрала 9 очков в 12 матчах.

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