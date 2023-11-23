Моуринью ответил, когда поедет работать в Саудовскую Аравию

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, готов ли он принять предложение из Саудовской Аравии.

«Скажу честно. Думаю, однажды окажусь там. Но когда я говорю «однажды», то не имею в виду, что это случится завтра или послезавтра», – заявил Моуринью.