Моуринью ответил, когда поедет работать в Саудовскую Аравию

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, готов ли он принять предложение из Саудовской Аравии.
«Скажу честно. Думаю, однажды окажусь там. Но когда я говорю «однажды», то не имею в виду, что это случится завтра или послезавтра», – заявил Моуринью.
- Контракт португальца с «Ромой» истекает летом 2024 года.
- До римского клуба он работал в «Реале», «Интере», «Порту», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэме».
- Моуринью – 2-кратный победитель Лиги чемпионов, 8-кратный чемпион различных лиг.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио