В пятницу, 24 ноября, «Аль-Наср» на своем поле сыграет с «Аль-Охдудом». Игра состоится в рамках 14 тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

«Аль-Наср»

Команда идет на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 31 очко. Отставание от лидирующего «Аль-Хиляля» составляет четыре балла. «Аль-Наср» выиграл 10 матчей, в одном матче сыграл вничью и потерпел два поражения. Команда в 13 матчах национального первенства выиграла 36 матчей и пропустила 15 мячей.

«Аль-Охдуд»

Команда с 10 баллами занимает 16 место в турнирной таблице. «Аль-Охдуд» в 13 играх национального первенства забил 10 голов и пропустил 20 мячей. Команда выиграла три матча, в одной встрече сыграла вничью и потерпела девять поражений. Для выхода из зоны вылета «Аль-Охдуду» нужно набрать минимум одно очко.

Факты о личных встречах

Команды еще не играли друг с другом. Это будет первая очная встреча «Аль-Насра» и «Аль-Охдуда».

Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Охдуд»

В предстоящей встрече хозяева выглядят фаворитами матча. Наверняка команда выиграет эту встречу, забив в ворота соперника больше трех мячей (вариант ставки: ТБ 2.5 – 1.34). Соперник, вероятно, не сможет забить «Аль-Насру» (вариант ставки: «обе забьют – нет» – 1.72). Наш прогноз – победа «Аль-Насра» (1.14).