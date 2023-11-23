Стал известен самый высокооплачиваемый игрок РПЛ

Сайт Capology, специализирующийся на раскрытии зарплат спортсменов, предоставил сведения по РПЛ.

Согласно источнику, самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата России с лета стал полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос.

Точная сумма его контракта не называется, но известно, что в месяц «Зенит» тратит на зарплаты игрокам 2,84 миллиона евро.

Летом Барриоса хотел купить «Ноттингем Форест».

30-летний футболист стоит 16 миллионов евро.

В сезоне РПЛ у Барриоса 14 матчей, 2 ассиста.

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