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    Известная порнозвезда поделилась кадрами в форме «Милана»

    Порнозвезда Миа Халифа устроила фотосессию на яхте.

    На девушке надета форма «Милана».

    • Помимо порно Халифа работала в шоу-бизнесе.
    • В ее социальной сети 27 миллионов подписчиков.
    • Ранее она Халифа признавалась, что в Англии болеет за «Вест Хэм».

    Фото: соцсети Мии Халифы

    Playboy прекратил сотрудничество с порнозвездой и фанаткой «Вест Хэма» Халифой – она поддержала ХАМАС

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3620

      momwig_ 38 минут назад

      В целом хорошо, что такие, как она, поддерживает так называемую Палестину. Хочется предложить приехать и поддержать там, среди своих. Не, не в Палестину, можно в Ливан, к Хезболле. Вот в этих "боксерах, майке на манер топика с шикарно распущенной шевалюрой. И... я буду искренне скорбетьтро по ней

      0
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      Рейтинг: +6646

      Питерский князь 41 минуту назад

      Сразу видно админы бомбардира в теме порнушки секут, всех девушек и мужиков знают.
      :)))

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      Рейтинг: +3142

      ScarlettOgusania 1 час назад

      заглянул порнушку посмотреть, а тут облом - паранджу на девку надели, и тему сисек не раскрыли...

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      Рейтинг: +1687

      k611 1 час назад

      Очень информативно...

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