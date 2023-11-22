Известная порнозвезда поделилась кадрами в форме «Милана»

В целом хорошо, что такие, как она, поддерживает так называемую Палестину. Хочется предложить приехать и поддержать там, среди своих. Не, не в Палестину, можно в Ливан, к Хезболле. Вот в этих "боксерах, майке на манер топика с шикарно распущенной шевалюрой. И... я буду искренне скорбетьтро по ней
Порнозвезда Миа Халифа устроила фотосессию на яхте.
На девушке надета форма «Милана».
- Помимо порно Халифа работала в шоу-бизнесе.
- В ее социальной сети 27 миллионов подписчиков.
- Ранее она Халифа признавалась, что в Англии болеет за «Вест Хэм».
Фото: соцсети Мии Халифы
Playboy прекратил сотрудничество с порнозвездой и фанаткой «Вест Хэма» Халифой – она поддержала ХАМАС