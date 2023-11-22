Черников описал тренерский стиль Карпина

Полузащитник сборной России Александр Черников высказался о главном тренере команды Валерии Карпине.
«Как могу охарактеризовать Карпина? Он строгий, всегда говорит напрямую, умный.
Валерий Георгиевич любит давать прозвища футболистам. Есть ли оно у меня? Слава богу, в мою сторону ещe подколов не было. Пока не подставился», – сказал Черников.
- У 23-летнего Черникова 1 матч за сборную.
- Игрок стоит 4 миллиона евро.
- Он воспитанник «Краснодара».
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Источник: Sport24