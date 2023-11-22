Черников описал тренерский стиль Карпина

Полузащитник сборной России Александр Черников высказался о главном тренере команды Валерии Карпине.

«Как могу охарактеризовать Карпина? Он строгий, всегда говорит напрямую, умный.

Валерий Георгиевич любит давать прозвища футболистам. Есть ли оно у меня? Слава богу, в мою сторону ещe подколов не было. Пока не подставился», – сказал Черников.

У 23-летнего Черникова 1 матч за сборную.

Игрок стоит 4 миллиона евро.

Он воспитанник «Краснодара».

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