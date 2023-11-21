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    Агент назвал сложности в селекции ЦСКА

    Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал о требовательности тренерского штаба ЦСКА к работе селекционеров.

    «Хочу чуть-чуть объяснить ситуацию в ЦСКА: это не конфликт тренерского штаба и селекционной работы. Это то противоречие, которое в споре будет рождать такие вещи, как Аббос [Файзуллаев] или Давила. То есть тренеры настолько требовательные, что они говорят: «Нас не устраивает».

    Мовсесьян [спортивный директор ЦСКА] же не предлагал их в ротацию. Селекция считала, что Давила, Хелвен – люди, которые усилят ЦСКА, а тренер настолько, в хорошем смысле, сомневающийся, что говорил: «Это не усиление, давайте искать сильнее».

    Приобретения ЦСКА невероятно сложные. То, что они сумели троих взять – невероятно», – сказал Ткаченко.

    • Аббосбек Файзуллаев провел в этом сезоне 14 матчей за ЦСКА, в которых забил 1 гол и отдал 4 передачи.
    • Виктор Давила провел в сезоне-2023/24 11 игр за армейцев, в которых 3 раза поразил ворта соперников и отдал 2 результативных паса.

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    Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»

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