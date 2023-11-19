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    • Экс-президент РФС осудил Калешина за слова о развале российского футбола: «Он затронул основы государства»

    Экс-президент РФС осудил Калешина за слова о развале российского футбола: «Он затронул основы государства»

    Бывший президент РФС Вячеслав Колосков недоволен высказыванием Евгения Калешина.

    Главный тренер «Акрона» после поражения от «Волгаря» заявил, что футбол в России разваливают, как и весь спорт.

    «Калешин не только о футболе говорит, но и о более серьезных вещах. Он затронул основы российского государства.

    Я даже не знаю, кто такой Калешин. Каждый чих безумного человека комментировать неприлично.

    То, что он сказал, мягко говоря, достойно порицания», – сказал Колосков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    19.11.2023 23:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -51

      Скай 7 часов назад

      да ладно, куй на этого еще пока недотренера, выиграют, другое будет болтать.

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      Рейтинг: +20681

      NewLife 14 часов назад

      "Он затронул основы российского государства."
      Надо же такую ахинею выдать ! Совсем выжил из ума бывший чиновник от футбола.

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