Экс-президент РФС осудил Калешина за слова о развале российского футбола: «Он затронул основы государства»

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков недоволен высказыванием Евгения Калешина.

Главный тренер «Акрона» после поражения от «Волгаря» заявил, что футбол в России разваливают, как и весь спорт.

«Калешин не только о футболе говорит, но и о более серьезных вещах. Он затронул основы российского государства.

Я даже не знаю, кто такой Калешин. Каждый чих безумного человека комментировать неприлично.

То, что он сказал, мягко говоря, достойно порицания», – сказал Колосков.