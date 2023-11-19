Хохлов – о тренерской работе: «Я устал»

Российский тренер Дмитрий Хохлов признался, что пока отдыхает от футбола.

Последним клубом Хохлова был «Сочи». Он покинул команду в сентябре.

– Вы пропали из инфополя после отставки из «Сочи». Чем вы занимаетесь сейчас?

– Семьей. Отдыхаю. Вы правильно сказали, что я абстрагировался. Взял паузу. Нужно находиться в балансе. Надо отдохнуть. Перезагрузиться. Дальше видно будет.

– Не скучаете по работе?

– На данный момент я устал.