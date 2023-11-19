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    Хохлов – о тренерской работе: «Я устал»

    Российский тренер Дмитрий Хохлов признался, что пока отдыхает от футбола.

    Последним клубом Хохлова был «Сочи». Он покинул команду в сентябре.

    – Вы пропали из инфополя после отставки из «Сочи». Чем вы занимаетесь сейчас?

    – Семьей. Отдыхаю. Вы правильно сказали, что я абстрагировался. Взял паузу. Нужно находиться в балансе. Надо отдохнуть. Перезагрузиться. Дальше видно будет.

    – Не скучаете по работе?

    – На данный момент я устал.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.11.2023 21:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +103105

      zigbert 3 часа назад

      Такое бывает, когда нет удовлетворения в работе. Успешной его тренерскую работу не назовешь.

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      Рейтинг: +539

      TIMOTHY 14 часов назад

      Устал он)) а вот Шалимов не устают )) тоже такой же тренеришка как ты ни о чём ,ах семшов ещё итд

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