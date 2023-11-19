Хохлов – о тренерской работе: «Я устал»

Такое бывает, когда нет удовлетворения в работе. Успешной его тренерскую работу не назовешь.
Российский тренер Дмитрий Хохлов признался, что пока отдыхает от футбола.
Последним клубом Хохлова был «Сочи». Он покинул команду в сентябре.
– Вы пропали из инфополя после отставки из «Сочи». Чем вы занимаетесь сейчас?
– Семьей. Отдыхаю. Вы правильно сказали, что я абстрагировался. Взял паузу. Нужно находиться в балансе. Надо отдохнуть. Перезагрузиться. Дальше видно будет.
– Не скучаете по работе?
– На данный момент я устал.