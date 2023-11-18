Иванов отреагировал на новость об интересе «Зенита» к двум футболистам «Урала»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб не хочет отпускать в «Зенит» своих молодых талантов.

Сообщалось, что петербургский клуб может зимой забрать из Екатеринбурга 18-летнего Илью Ишкова и 19-летнего Игоря Дмитриева.

«Мало ли что пишут, мы ни с кем не разговаривали. Пускай пишут, что хотят.

Я не знаю, это правда или нет, но на данный момент по трансферу Ишкова и Дмитриева мы ни с кем не разговаривали и не хотим никого продать», – сказал Иванов.

В этом сезоне Ишков провел за «Урал» 19 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Дмитриев принял участие в 17 играх и не отметился результативными действиями.

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