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  • Иванов отреагировал на новость об интересе «Зенита» к двум футболистам «Урала»

Иванов отреагировал на новость об интересе «Зенита» к двум футболистам «Урала»

18 ноября 2023, 14:28
6

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб не хочет отпускать в «Зенит» своих молодых талантов.

Сообщалось, что петербургский клуб может зимой забрать из Екатеринбурга 18-летнего Илью Ишкова и 19-летнего Игоря Дмитриева.

«Мало ли что пишут, мы ни с кем не разговаривали. Пускай пишут, что хотят.

Я не знаю, это правда или нет, но на данный момент по трансферу Ишкова и Дмитриева мы ни с кем не разговаривали и не хотим никого продать», – сказал Иванов.

  • В этом сезоне Ишков провел за «Урал» 19 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
  • Дмитриев принял участие в 17 играх и не отметился результативными действиями.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Дмитриев Игорь Ишков Илья Иванов Григорий
Комментарии (6)
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1700313494
Попадут в Зенит, так ещё чемпионами станут. УжОс))
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qawzsexdr
1700317074
Как всегда, если агент хочет набить цену перед передодписанием контракта, нужно заявить о интересе со стороны Зенита.
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zigbert
1700383002
Дмитриев пока ничем не проявил себя в Урале а вот у Ишкова есть хорошие задатки стать классным футболистом. Даже нереализованные пенальти не должны помешать этому.
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bulls27
1700387815
Зенит пора выгонять в 1 лигу и лишить всех титулов ,как в Англии . Зенит это нарыв в обществе !
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