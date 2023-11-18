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    • Иванов отреагировал на новость об интересе «Зенита» к двум футболистам «Урала»

    Иванов отреагировал на новость об интересе «Зенита» к двум футболистам «Урала»

    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб не хочет отпускать в «Зенит» своих молодых талантов.

    Сообщалось, что петербургский клуб может зимой забрать из Екатеринбурга 18-летнего Илью Ишкова и 19-летнего Игоря Дмитриева.

    «Мало ли что пишут, мы ни с кем не разговаривали. Пускай пишут, что хотят.

    Я не знаю, это правда или нет, но на данный момент по трансферу Ишкова и Дмитриева мы ни с кем не разговаривали и не хотим никого продать», – сказал Иванов.

    • В этом сезоне Ишков провел за «Урал» 19 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
    • Дмитриев принял участие в 17 играх и не отметился результативными действиями.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1344

      qawzsexdr 2 часа назад

      Как всегда, если агент хочет набить цену перед передодписанием контракта, нужно заявить о интересе со стороны Зенита.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +771

      Азбука 3 часа назад

      Попадут в Зенит, так ещё чемпионами станут. УжОс))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5654

      PAREVG. > Азбука 1 час назад

      Чемпионами станут, но играть не будут.
      Все чемпионства бом.жеклуба куплены и выиграны легионерами...

      0
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      Рейтинг: +2912

      Suvorov71 3 часа назад

      Не губи Иванов ребят, не отдавай в питерскую помойку, пропадут - примеров очень много

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