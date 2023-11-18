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    • Канчельскис обвинил АПЛ в двойных стандартах: «В РПЛ такого быть не может»

    Канчельскис обвинил АПЛ в двойных стандартах: «В РПЛ такого быть не может»

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал снятие 10 очков с «Эвертона».

    • Ливерпульский клуб наказали за нарушения финансового фэйр-плей.
    • «Эвертон» обжалует санкции со стороны АПЛ.

    «Нужно правильно следить за финансовым фэйр-плей. «Эвертон» – это, конечно, не «Манчестер Сити». «Сити» – это глыба, какие у них там юристы. «Эвертон» же – простая городская команда, у них нет таких возможностей.

    Несправедливо, конечно. Можно говорить о двойных стандартах.

    Возможно ли, что в России также с популярной команды снимут очки за подобное? У нас сейчас такого быть не может, потому что не приезжает столько иностранцев. У нас всe в порядке в данной ситуации, проблем не будет (смеeтся).

    Но когда всe изменится, будет по-другому, то какие-то вопросы могут появиться и может случиться всe», – сказал Канчельскис.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 10:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2912

      Suvorov71 53 минуты назад

      Даааа тут спора нет. Андрюша прав у нас купили всю футбольную лигу, судейство , телевидение, медальки , звездочки, паспорта, нет, в России, все нормально подвезут смазных из Ю.Америки и вперед к звездам

      0
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      Рейтинг: +22491

      Cleaner 7 часов назад

      У нас Зенит деньги не зарабатывает, а берет их из БЮДЖЕТА российского сколько хочет. Получается, что у нас гораздо хуже все, чем в Англии...(((

      0
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      Рейтинг: +2068

      Айболид > Cleaner 4 часа назад

      из твоего что-ли бюджета ?
      Поведай лучше источники финансирования "Россетей" .

      2
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      Рейтинг: +8482

      BarStep > Cleaner 4 часа назад

      алешинских рассказов начитался что ли?

      1
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