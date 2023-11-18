Канчельскис обвинил АПЛ в двойных стандартах: «В РПЛ такого быть не может»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал снятие 10 очков с «Эвертона».

Ливерпульский клуб наказали за нарушения финансового фэйр-плей.

«Эвертон» обжалует санкции со стороны АПЛ.

«Нужно правильно следить за финансовым фэйр-плей. «Эвертон» – это, конечно, не «Манчестер Сити». «Сити» – это глыба, какие у них там юристы. «Эвертон» же – простая городская команда, у них нет таких возможностей.

Несправедливо, конечно. Можно говорить о двойных стандартах.

Возможно ли, что в России также с популярной команды снимут очки за подобное? У нас сейчас такого быть не может, потому что не приезжает столько иностранцев. У нас всe в порядке в данной ситуации, проблем не будет (смеeтся).

Но когда всe изменится, будет по-другому, то какие-то вопросы могут появиться и может случиться всe», – сказал Канчельскис.