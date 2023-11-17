Заявление «Эвертона» после снятия 10 очков

что можно МС , нельзя Эвертону!
Пресс-служба «Эвертона» опубликовала заявление после снятия с клуба 10 очков в таблице АПЛ.
«Мы шокированы и разочарованы решением АПЛ. Мы получили непропорциональную и несправедливую санкцию. Будем обжаловать.
«Эвертон» был открыт и прозрачен в предоставлении финансовой отчетности, уважал честность процесса. Суровость наказания не соответствует имеющимся доказательствам.
Клуб будет впредь с большим интересом наблюдать за решениями в подобных ситуациях в отношении других клубов АПЛ», – написал клуб.