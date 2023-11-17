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    Заявление «Эвертона» после снятия 10 очков

    Пресс-служба «Эвертона» опубликовала заявление после снятия с клуба 10 очков в таблице АПЛ.

    «Мы шокированы и разочарованы решением АПЛ. Мы получили непропорциональную и несправедливую санкцию. Будем обжаловать.

    «Эвертон» был открыт и прозрачен в предоставлении финансовой отчетности, уважал честность процесса. Суровость наказания не соответствует имеющимся доказательствам.

    Клуб будет впредь с большим интересом наблюдать за решениями в подобных ситуациях в отношении других клубов АПЛ», – написал клуб.

    • Теперь «Эвертон» не занимает последнее место лишь благодаря дополнительным показателям.
    • До спасительной строчки – 2 очка.
    • Команду тренирует Шон Дайч, ранее работавший с «Бернли».

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    Источник: официальный сайт «Эвертона»

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    17.11.2023 16:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5465

      Ziklop 17 ноября, 18:08

      что можно МС , нельзя Эвертону!

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